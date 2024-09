Riserva Indiana con Stefano Massini, Fiorella Mannoia prima ospite. Dove e quando vederla

Fonte: Giuseppe Manodritta Stefano Massini

Riserva Indiana, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini, torna da lunedì 16 settembre su Rai 3, dalle 20.20. Ospite della prima puntata Fiorella Mannoia.

Riserva indiana, seconda stagione

Dopo il successo della prima stagione, Stefano Massini dunque torna alla guida di Riserva Indiana, ribadendo il messaggio di educazione civile che è di fatto unico nel palinsesto televisivo.

La formula è quella della combinazione tra i monologhi da narratore di storie di Massini e alcune delle più belle canzoni dei protagonisti della musica italiana che, nello studio dall’atmosfera raccolta, dove siede un pubblico di giovani, trovano l’occasione non solo di suonare dal vivo con una band resident formata da alcuni dei migliori session man italiani, ma anche di affrontare tematiche che esulano dai consueti schemi dell’intervista televisiva.

Tutto è tenuto insieme, tra parole e musica, da un ideale filo conduttore nel racconto di Riserva Indiana, un luogo privilegiato dove lo spettatore può finalmente sfuggire alla dittatura dell’immediatezza dei social e dell’algoritmo per riscoprire il tempo rilassato della riflessione, della verità dei sentimenti, delle storie esemplari, dei temi civili e del coraggio delle idee in un mix felice che non dimentica le regole dell’intrattenimento.

Riserva indiana, dove e quando vederla e ospiti della prima settimana

Riserva indiana è in onda da lunedì al venerdì, dalle 20.20 su Rai 3. Fiorella Mannoia è l’ospite della prima puntata di questa nuova edizione. Martedì 17 settembre a “Riserva Indiana” La Rappresentante di Lista, mercoledì 18 il rapper Willie Peyote, giovedì 19 è la volta di Achille Lauro e chiude la settimana, venerdì 20, Fabio Concato.

Inoltre, in questa edizione ci saranno: Roberto Vecchioni, Gabbani, Niccolò Fabi, Federico Zampaglione, Raiz, Simona Molinari, Vinicio Capossela, Nayt, Ariete, Ermal Meta, Mannarino, Irene Grandi e molti altri.

Stefano Massini ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto con “la sua amica Fiorella Mannoia” con cui ha voluto aprire la nuova stagione di Riserva indiana, ottenendo il plauso dei suoi fan. “Bentornato con questo programma meraviglioso in Musica e Parole che seguire di ❤️ e gusto in 📺”. In molti promettono che non si perderanno la puntata, anche la concorrenza in tv è grande e qualcuno commenta: “Grazie a Dio c’è Raiplay così non mi devo porre il quesito amletico: Saviano o Massini”.

Chi è Stefano Massini

Classe 1975, Stefano Massini è uno scrittore, drammaturgo di fama internazionale e conduttore tv. Nel 2022 vince 5 Tony Awards per la sua opera teatrale, Lehman Trilogy. Di recente in tv lo abbiamo visto alla terza serata del Festival di Sanremo 2024, insieme a Paolo Jannacci, con cui presenta il brano inedito L’uomo nel lampo, dedicato al tema delle morti bianche. E a maggio 2024, conduce per due settimane su Rai 3, la prima stagione di Riserva indiana.