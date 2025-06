IPA Veronica Viero

A meno di un mese dalla prima puntata, si chiude il sipario su Pomeriggio Cinque News, lo spin off estivo della trasmissione di Canale 5 condotta da Alessandra Viero. La scelta, presa dai vertici Mediaset, arriva a seguito dei disastrosi ascolti registrati dalla trasmissione nelle prime due settimane di messa in onda. Al suo posto, grandi classici delle telenovelas o, forse, una versione ridotta del programma che, nella stagione invernale, era guidato da Myrta Merlino.

A Veronica Viero tocca la stessa sfortunata sorta della collega Myrta Merlino. Così come la sua versione invernale, anche quella estiva del programma che prende il nome di Pomeriggio Cinque, News nei mesi vacanzieri, è stata costretta a una chiusura anticipata. Il format è partito lunedì 9 giugno e, di puntata in puntata, gli ascolti hanno registrato numeri sempre più bassi, fino a scendere al di sotto degli 800mila spettatori. Così, i vertici Mediaset hanno deciso di chiudere i battenti, non sperando in alcuna possibile ripresa del format.

Concessa un’ultima settimana: venerdì 4 luglio sarà il giorno dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque News, che torna a settembre ma senza la sua ultima conduttrice. Sempre a causa di ascolti deludenti, Myrta Merlino ha perso il posto che aveva ereditato – non così pacificamente – da Barbara D’Urso. A farne le veci, dal prossimo autunno, potrebbe essere Gianluigi Nuzzi, celebre conduttore di Quarto Grado e pilastro dell’informazione dell’emittente di proprietà di Pier Silvio Berlusconi. La notizia, tuttavia, non è ufficiale e bisognerà attendere per sapere chi sarà davvero a intrattenere il pubblico di Canale 5 nei pomeriggi infrasettimanali.

Cosa andrà in onda adesso

Squadra vincente non si cambia, per quanto stantia possa apparire. Per sopperire al flop di Pomeriggio Cinque News (incapace di competere con la Vita in diretta di Alberto Matano) pare che i vertici Mediaset abbiano scelto di puntare sul sicuro, con alcuni dei format più seguiti nella storia della televisione italiana. Dopo l’immancabile tg, a partire da lunedì 7 luglio, continueranno ad andare in onda gli intrighi di Beautiful, soap opera tra le più longeve e famose al mondo, che recentemente è approdata in Italia con un cameo di Valeria Marini. A seguire, a partire dalle 16.45, al pubblico verrà offerto ogni giorno un film diverso di Rosamunde Pilcher, arcinota autrice tedesca di commedie romantiche e spensierate.

Per l’estate Mediaset punta alle soap turche

Quella di Mediaset, insomma, sarà un’estate all’insegna delle soap opera, in particolare di quelle in arrivo dalla Turchia. A partire dal 3 giugno, è in onda la già seguitissima La forza di una donna, che racconta la storia di Bahar, madre single che combatte le avversità per assicurare la felicità dei propri figli. Al posto di Uomini e Donne di Maria De Filippi, viene trasmessa The family (anch’essa made in Turkey). Mentre all’ora di merenda, tra le 16 e le 17, è la volta di Forbidden Fruit, l’avvincente storia di due sorelle dell’alta società di Istanbul. Melodrammi anche in prima serata, con l’inedita Cuore Nero, saga familiare ambientata nella fatata Cappadoccia che promette intrighi, segreti e incredibili colpi di scena.