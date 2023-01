Pizzi, trasparenze e paillettes: il look da favola di Federica Panicucci per il Capodanno

Fonte: Ansa Federica Panicucci

Federica Panicucci è stata la grande protagonista del Capodanno di Canale 5. La conduttrice ha incantato tutti sia sul palco del Capodanno in musica, lo show che ha accolto il 2023 tra le esibizioni degli artisti più amati del momento, che su quello del Concerto per la pace, che ha aperto il nuovo anno con grandi nomi del panorama musicale italiano (e non solo). Per l’occasione la Panicucci ha sfoggiato degli abiti da vera principessa moderna, che l’hanno fatta brillare.

Federica Panicucci, l’abito da favola che ha lasciato tutti senza fiato

In occasione della Giornata Mondiale per la Pace Federica Panicucci è salita sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma per condurre la serata del Concerto per la pace. Per la presentatrice il 2023 si è aperto con una bella sfida, quella di condurre un evento all’insegna della speranza e della solidarietà, al fianco di grandi artisti italiani e internazionali.

Per la Panicucci è stata l’occasione anche di sfoggiare un look da vera principessa, tra trasparenze, pizzi e paillettes, che ha mostrato in anteprima ai suoi follower tra le storie di Instagram.

L’abito nero scintillante indossato dalla conduttrice per la prima serata dell’anno in tv è stato firmato da Antonio Riva. Il prezioso vestito, dal corpetto attillato e con la parte superiore impreziosita da tulle e applicazioni brillanti in pizzo, ha una gonna ampia con strascico e ricca di paillettes.

Perfetto anche il make up e l’acconciatura di Federica, che ha scelto un trucco occhi più semplice per mettere in risalto le labbra con un rossetto rosso, in pendant con lo smalto dello stesso colore. Per completare il look, ha optato per un elegante raccolto, con due ciocche lasciate libere per incorniciarle il viso.

Capodanno in musica, i tre cambi d’abito della Panicucci

Federica Panicucci, uno dei volti più amati di Canale 5, è stata scelta anche per condurre Capodanno in musica, la serata del palinsesto Mediaset che ha accompagnato il pubblico verso il 2023. La conduttrice ha incantato tutti anche in questa occasione, sfoggiando tre outfit uno più bello – e particolare – dell’altro, tutti firmati sempre da Antonio Riva e che ha mostrato su Instagram con una carrellata di scatti per i suoi fan.

Sul palco di Genova Federica è apparsa con un completo total black estroso e originale, con giacca aderentissima e struttura e una gonna in tulle corta davanti e lunga dietro, vaporosissima. A completare il tutto calze a rete, per un tocco di sensualità.

Cambio d’abito per la Panicucci per la seconda parte della serata: la presentatrice ha sfoggiato un abito blu elettrico ricoperto di paillettes e ha indossato stivali alti fino al ginocchio. Il tocco originale del look? Una mantella ton sur ton, lunga fino ai piedi.

Ultimo cambio d’abito per accogliere la mezzanotte, un abito rosa cipria lungo e a sirena, elegantissimo, anche questa volta ricoperto di paillettes, con uno strascico lunghissimo e spacco vertiginoso. La conduttrice ha poi scelto di impreziosire i suoi outfit con gioielli scintillanti firmati Damiani, e ha deciso di acconciare la sua lunga chioma con una coda alta.