Pierangelo Greco è un famoso make-up artist e content creator, ma anche uno dei concorrenti della prima edizione di The Couple, in coppia con Jasmine Carrisi

Pierangelo Greco è un ragazzo di grande talento che è riuscito a fare della sua passione un lavoro e a farsi conoscere ampiamente nel mondo del web nel ruolo di content creator. Il giovane make-up artist è stato anche scelto per essere parte del cast della prima edizione di The Couple – Una vittoria per due, in coppia con Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano.

Pierangelo Greco, la carriera

Pierangelo Greco è nato il 18 marzo 2001 a Lecce e ha vissuto nella bellissima città pugliese tutta la sua adolescenza, frequentando lo stesso liceo di Jasmine Carrisi, figlia dell’amatissimo Al Bano Carrisi e di Loredana Lecciso. A soli 17 anni il concorrente di The Couple – Una vittoria per due ha capito qual era la strada che voleva intraprendere. Pierangelo Greco, infatti, si è appassionato al mondo del maquillage e ha compreso di voler diventare un make-un artist, facendo del suo più grande interesse un vero e proprio lavoro.

Proprio per questo Pierangelo Greco ha deciso di trasferirsi a Roma dove ha frequentato un’accademia specializzata in make-up, ma contestualmente il giovane ha cominciato a raccontare la sua passione sui suoi canali social, attirando l’attenzione di tanti ammiratori e mostrando le tecniche che andava via via imparando.

In poco tempo e con grande determinazione, Pierangelo Greco si è affermato come un vero e proprio content creator. Dopo la fine dei suoi studi il ragazzo ha deciso di trasferirsi a Milano e ha cominciato a curare l’immagine di alcune vip come Federica Nargi e Giorgia Palmas.

Nel 2025 il make-up artist è nel cast di The Couple – Una vittoria per due, a cui partecipa in coppia con Jasmine Carrisi, sua grande amica ma che, in passato, è stata per lui anche qualcosa di più.

Pierangelo Greco, la vita privata e il rapporto con Jasmine Carrisi

Pierangelo Greco è uno dei concorrenti della prima edizione di The Couple – Una vittoria per due, il primo reality game di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Il make-up artist è stato selezionato per lo show televisivo in coppia con Jasmine Carrisi, conosciuta al tempo del liceo.

Tra i due, all’epoca, scoccò la scintilla e decisero di mettersi insieme, per poi lasciarsi poco dopo, come riportato da Il Messaggero: “Lei adesso è la mia migliore amica. Andavamo allo stesso liceo a Lecce, io facevo il secondo superiore e lei il primo. Ci siamo conosciuti su Instagram e poi ci siamo fidanzati per due mesi. Ci siamo lasciati e dopo un anno o un paio di mesi ho capito di essere dell’altra sponda. Con lei potevo solo condividere i trucchi”.

Il flirt giovanile tra i due ragazzi si è trasformato in seguito in una grande amicizia, tanto che Jasmine Carrisi considera il make-up artist come uno dei suoi migliori amici. I due hanno ricucito il loro rapporto, dopo tanti anni, proprio attraverso i social networks.

Pierangelo Greco è molto riservato riguardo la sua vita privata, quindi non è noto se adesso il make-up artist abbia un fidanzato. Il giovane concorrente di The Couple racconta sui social principalmente la sua passione per il trucco, appassionando un seguito da circa 180.000 followers.