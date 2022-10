Perché Franco Di Mare avrebbe querelato “Striscia la Notizia”

Fonte: IPA Franco Di Mare si difende dalle accuse

Non si placa in Rai il terremoto causato dalle molestie di Memo Remigi ai danni di Jessica Morlacchi negli studi di Oggi è un altro giorno. Dopo il video diffuso proprio da Striscia la Notizia, e il conseguente licenziamento del cantante, il tg satirico, portando a Remigi il Tapiro d’oro, ha rialzato una polemica risalente addirittura al 2004, accusando anche il direttore di Rai 3, di comportamenti simili. Immediata la replica dell’interessato, il giornalista Franco Di Mare, che ha annunciato sui social di aver querelato gli autori del programma.

“Striscia la Notizia” accusa Franco Di Mare

Chi dimentica è complice, sembrerebbe la politica di Striscia la Notizia che, dopo aver reso pubblica la faccenda di Memo Remigi, che la Rai aveva deciso di risolvere dietro le quinte, allontanandolo definitivamente dalla rete ammiraglia, ha deciso di insinuare nel suo pubblico il dubbio che si facciano due pesi e due misure.

Molto facile da fare, specie se, l’aneddoto raccontato, risale addirittura al 2004 e, essendo di poca rilevanza, tutti lo hanno dimenticato. Valerio Staffelli, infatti, consegnando il Tapiro d’oro a Memo Remigi, ha ritirato un aneddoto a suo dire molto simile, accaduto a Franco Di Mare.

“Il signor Di Mare più di una volta aveva fatto la toccata” è stata l’infelice uscita dell’inviato del tg satirico. Ma di cosa si tratta? L’allora conduttore di Uno Mattina si sarebbe reso colpevole di una occhiata di troppo nella scollatura della collega (e sappiamo benissimo che Striscia si diverte spesso nelle sue rubriche a sottolineare queste vicende poco decorose) e di qualche palpatina in diretta. Eppure, come ha poi spiegato nelle scorse ore Di Mare, le cose andarono in maniera molto diversa, e gli autori del programma di Canale 5 lo sanno molto bene, dato che ne parlarono anche diciotto anni fa.

Franco Di Mare querela il tg satirico

Per tutta risposta, Franco Di Mare ha deciso di affidarsi ad un lungo post, pubblicato sui suoi canali social, per spiegare come andarono davvero le cose: fu la collega, più volte, a palpare scherzosamente il giornalista che, per par condicio, una volta “ricambiò il favore” senza alcuna malizia.

“Era il 2004 (18 anni fa), e come si vede Striscia sa benissimo come andarono veramente le cose” ha scritto il direttore di Rai 3, allegando un video proprio del 2004, dove Ezio Greggio spiega come fosse la collega, Sonia Gray, ad avere certi comportamenti verso Di Mare.

“E infatti nell’intervista del loro inviato, successivamente, ridemmo insieme delle “molestie” che Sonia mi faceva ogni mattina. In risposta alle quali un giorno io le restituii la cortesia, era un banale scherzo fra colleghi. Striscia mi prese in giro, e ci stava. Quella era satira”. Il giornalista ricostruisce facilmente la dinamica dei fatti, raccontata dallo stesso tg satirico all’epoca in un modo, oggi in un altro, pur di far polemica. Per questo motivo ha deciso di querelare gli autori di Striscia la Notizia.

“Poi 18 anni dopo hanno ripreso questa vecchia storia e hanno tagliato il filmato, facendola apparire come se fossi un molestatore. Dov’è la satira? Dovrei ridere? Le molestie sono un reato: è come se mi dessero del ladro o dello stupratore dicendo che stanno facendo satira. E invece è diffamazione. E dunque li ho querelati” ha concluso Franco Di Mare.