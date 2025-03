Fonte: IPA Giulio Berruti

Appassionati di viaggi e avventure estreme, tenetevi pronti: giovedì 20 marzo, alle 21,15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i viaggiatori di Pechino Express si cimenteranno nella terza e ultima tappa nelle Filippine. Un passaggio fondamentale, perché in palio c’è un biglietto per la Thailandia, seconda destinazione di questa stagione che ci porterà Fino al tetto del mondo. Al timone dell’azione, come sempre, l’inimitabile Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru, pronti a guidare i concorrenti in una delle prove più difficili e spettacolari di questa edizione.

Pechino Express, le anticipazioni del 20 marzo

Dopo l’eliminazione della scorsa settimana di Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, la coppia de Gli Spettacolari, le squadre rimaste in gara sono più determinate che mai a non farsi fermare dagli ostacoli. Ai blocchi di partenza troviamo Jury Chechi e Antonio Rossi, alias I Medagliati, Dolcenera e Gigi Campanile I Complici, Nathalie Guetta e Vito Bucci I Cineasti, Giulio Berruti e Nicolò Maltese Gli Estetici, Samanta e Debora Togni Le Sorelle, Virna Toppi e Nicola Del Freo I Primi Ballerini, Jey e Checco Lillo I Magici, infine Ivana Mrazova e Giale De Donà Le Atlantiche.

La sfida che li attende è una delle più estenuanti finora affrontate. Si parte dalla Manlipien Beach di Sabang, nella splendida e selvaggia isola di Palawan. Da qui, i viaggiatori dovranno affrontare un lunghissimo trekking immersi nella giungla tropicale, un labirinto di sentieri che metterà a dura prova resistenza fisica e capacità di orientamento. Ma non è tutto: la prova successiva li porterà ad attraversare in barca il fiume sotterraneo di Puerto Princesa, il più lungo al mondo e una delle sette meraviglie naturali, tra grotte mozzafiato e un’atmosfera quasi surreale.

La corsa non si ferma qui: superato il villaggio di Matahimik, l’obiettivo sarà arrivare per primi al Libro Rosso, situato sul suggestivo Baywalk di Puerto Princesa. La coppia più veloce otterrà un premio fondamentale: l’immunità e, soprattutto, il tanto ambito pass per la Thailandia. Ma la vera battaglia sarà per raggiungere il Tappeto Rosso al Balayong People’s Park, traguardo della tappa e punto cruciale per il prosieguo della gara. E come sempre, l’ultima parola spetterà alla temutissima busta nera: la tappa sarà eliminatoria? O ci sarà ancora una speranza per tutti?

Le strategie della terza tappa

Questa terza tappa nelle Filippine si preannuncia una delle più difficili e strategiche. Con una dotazione minima e appena 1 euro al giorno a persona in valuta locale, le coppie dovranno affidarsi all’ospitalità degli abitanti del luogo, alla loro intraprendenza e a un pizzico di fortuna. Chi riuscirà a destreggiarsi meglio tra gli ostacoli e a conquistare il biglietto per la prossima destinazione?

La tensione è altissima, e il gioco si fa sempre più spietato. Le alleanze tra i concorrenti iniziano a scricchiolare, e ogni errore potrebbe costare caro. Pechino Express non è solo una corsa, ma una vera e propria prova di carattere, adattabilità e resistenza.

Quando e dove vedere Pechino Express

La terza puntata di Pechino Express va in onda il 20 marzo dalle 21,15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.