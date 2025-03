Pechino Express 2025, le pagelle della seconda tappa: Medagliati insuperabili (10), Primi Ballerini troppo buoni (7)

Fonte: Ufficio stampa Sky I Primi Ballerini di "Pechino Express 2025"

La seconda tappa di Pechino Express 2025, andata in onda giovedì 13 marzo, ha permesso alle nove coppie di proseguire il loro viaggio attraverso i luoghi più belli e caratteristici delle Filippine: i concorrenti, tra sfide in acqua e qualche lezione di lingua, hanno percorso un tragitto che li ha portati fino all’amato tappeto rosso non senza qualche polemica e battuta d’arresto.

Una seconda puntata che, insieme a Costantino della Gherardesca e Fru, ha dato modo agli spettatori di entrare ancora di più nelle dinamiche del gioco, scomparendo nuove sfaccettature dei concorrenti che farebbero qualunque cosa per evitare l’eliminazione della busta nera. Ecco le nostre pagelle.

Medagliati ancora un passo avanti, (10)

Non c’è gara, almeno per il momento. La coppia dei Medagliati formata da Jury Chechi e Antonio Rossi continua la sua avventura dimostrando la loro complicità e la voglia di mettersi in gioco in modo molto corretto.

Partiti con un malus in termini di tempo e una corda troppo corta che ha reso forse più complicata la loro sfida delle biglie, i due sportivi portano avanti la prima parte del percorso in modo esemplare arrivando al libro rosso per primi e senza strategie che, in qualche modo, potessero intaccare gli altri concorrenti: una prova che gli ha permesso di andare direttamente alla terza tappa.

Magici una piccola battuta d’arresto, (7)

Tappa un po’ più in salita per Jey e Checco Lillo: dopo una prima puntata da veri campioni, i due fratelli hanno avuto qualche difficoltà. Partono a fatica a causa dei passaggi nonostante abbiano avuto la fortuna di incontrare una serie di italiani ma, arrivati al tappeto rosso, conquistano la terza posizione senza troppa magia. Una squadra comunque molto forte che, forse, ha ancora tempo di migliorarsi per tornare in vetta.

Sorelle amanti della condivisione, (6)

Le Sorelle Samanta e Debora Togni hanno dato sfoggio del potere della condivisione: una prima parte del percorso vissuta accanto agli Spettacolari e una seconda con i Cineasti in cui hanno dimostrato che “attaccarsi come zecche”, come detto da Nathalie Guetta, può essere una strategia vincente.

Le due, alla fine della gara, arrivano seste evitando così il rischio eliminazione: ancora da capire se gli altri compagni di viaggio continueranno a essere così gentili con loro.

Complici astuti e polemici, (4)

Dopo una prima puntata che li ha visti rischiare di tornare a casa, i Complici affilano le armi dimostrando un lato competitivo che è piaciuto poco ai viaggiatori.

Dolcenera e Gigi Campanile discutono ancora con i Maghi, si fanno aiutare dai Primi Ballerini senza ricambiare il favore e negando di aver chiesto di passare davanti prima del libro rosso.

A nulla serve la volontà di Costantino di provare a calmare gli animi: dopo aver dichiarato di voler vivere Pechino Express come un’avventura personale, i Complici sembrano aver cambiato obiettivi. Un atteggiamento che li ha portati ad arrivare quarti ma, forse, ultimi nella classifica di gradimento.

Atlantiche pronte al trasloco, (5)

Grande fatica per le Altantiche. Ivana Mrázová e Giaele De Donà soffrono il caldo e la richiesta dei passaggi portando avanti una prima parte di percorso sottotono. Arrivano al libro rosso per ultime e non possono proseguire nella seconda parte.

Costrette a fermarsi essendo tra le prime a rischio eliminazione, espiano le colpe di lentezza aiutando con un trasloco di una casa intera, senza però perdere il sorriso. Sarà anche per questo che, al tappeto rosso, gli Estetici hanno scelto di salvarle.

Spettacolari divertenti e sfortunati, (8)

Questa tappa è stata estremamente decisiva per la coppia degli Spettacolari: il duo più simpatico di questa edizione ha vissuto il percorso divertendo e divertendosi, condividendo la strada con gli altri viaggiatori e dimostrando tanta complicità.

Corrono, ridono, si mettono in gioco regalandoci veri momenti di spensieratezza ricordandoci che l’avventura di Pechino è anche un viaggio per conoscere se stessi e consolidare il rapporto con il proprio compagno di percorso. Sfortunatamente, tutto questo non è bastato per portarli tra i posti più alti della classifica: arrivano ultimi al tappeto rosso e, aperta la busta nera, gli Estetici scelgono di rimandarli in Italia. Un vero peccato.

Primi Ballerini troppo buoni, (7)

Anche Virna Toppi e Nicola Del Freo hanno iniziato a farsi conoscere in modo più approfondito. I Primi Ballerini giocano per vincere, ma devono fare attenzione a non scambiare la bontà per ingenuità.

Nel corso della competizione hanno a che fare con i Complici: li fanno passare davanti al tappeto rosso sotto richiesta e li aiutano (quasi) nella prova coi Sup, provocando un momento di sconforto e un ragionamento sul fatto che, in una gara come questa, essere troppo accomodanti non è sempre un punto a favore.

Sicuramente giusto giocare con sportività, senza coltello fra i denti, ma lasciare spazio a una coppia che probabilmente a ruoli ribaltati sarebbe andata avanti senza troppi scrupoli non è l’ideale in questa competizione. Fortunatamente arrivano secondi mantenendo un ottimo risultato: sempre forti e, forse, da adesso, più consapevoli.

Estetici in ripresa, (9)

Dopo una prima tappa agguerrita e competitiva, gli estetici sembrano aver capito che il gioco è fatto anche di strategia e concentrazione su se stessi. Partono a fatica e vivono una battuta d’arresto per via di alcuni problemi di mobilità di Giulio Berruti.

Nonostante questo, si riprendono alla grande e arrivano primi alla fine della tappa decidendo le sorti della coppia degli Spettacolari: scelgono di eliminare la coppia che, a loro detta, è la più forte tra quelle a rischio, mandando a casa la quota comica del cast. La forza dell’acido ialuronico ha colpito.

Cineasti con ancora tanta strada da fare, (6)

Il viaggio dei Cineasti prosegue: la coppia sembra essere meno in difficoltà sul percorso riuscendo a portare avanti le prove e a prendere passaggi. L’ostacolo è, ancora, trovare un equilibrio di squadra: le risposte piccate di Nathalie Guetta tendono ad affossare il pensiero di Vito Bucci che, forse, vorrebbe avere più spazio e collaborazione.

Arrivano quinti tra anacardi e piste con le biglie, con la speranza di riuscire a collaborare di più.