La partita del cuore 2026, chi gioca questa sera su Rai 1

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Sal Da Vinci

L’appuntamento è uno di quelli ormai entrati nella tradizione dell’estate italiana. Questa sera, lunedì 13 luglio, lo stadio Gran Sasso d’Italia “Italo Acconcia” dell’Aquila ospita la 35ª edizione della Partita del Cuore, l’evento benefico che unisce musica, spettacolo, sport e solidarietà.

Eleonora Daniele accompagnerà il pubblico attraverso una serata in cui spettacolo, calcio e impegno civile hanno un obiettivo preciso: aiutare chi sta vivendo una grave emergenza umanitaria. E ad affrontarsi saranno la Nazionale Cantanti, che quest’anno ha come capitano Sal Da Vinci, e la Nazionale della Politica, affidata alla guida tecnica di Roberto Mancini.

Partita del Cuore 2026, il 13 luglio torna la sfida della solidarietà

Il calcio, come ogni anno, diventa il linguaggio attraverso cui sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi per importanti iniziative umanitarie. Stasera lunedì 13 luglio, lo stadio Gran Sasso d’Italia “Italo Acconcia” dell’Aquila ospita la Partita del Cuore: l’edizione 2026 sostiene gli interventi di Croce Rossa Italiana, Fondazione Ausilia, UNHCR e UNICEF a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela.

A sfidarsi saranno ancora una volta la Nazionale Italiana Cantanti e la Nazionale della Politica, una rivalità ormai storica che negli anni ha regalato divertimento, gol e momenti di grande spettacolo. La partita sarà trasmessa in prima serata in diretta su Rai1, con la conduzione affidata a Eleonora Daniele.

La telecronaca, supportata dalla redazione sportiva del Tg1, sarà curata da Marco Franzelli in compagnia di Gabriele Corsi e Andrea Perroni; a bordo campo troveremo Alessandra Tripoli, mentre Laura Barth sarà allo svar.

Chi scende in campo

Grande curiosità soprattutto per la formazione della Nazionale Cantanti, capitanata da Sal Da Vinci, uno dei protagonisti più attesi della serata. Accanto a lui sono annunciati artisti molto amati dal pubblico come l’imitatore Ubaldo Pantani, che siederà sulla panchina dei Cantanti nei panni del mister, con il suo alias “Gineprio”.

E a giocare troveremo Il Tre, rapper romano, attaccante di punta della squadra e alla sua terza partecipazione consecutiva; Moreno, “bomber” della Nazionale Cantanti, ormai una colonna della squadra; senza dimenticare Eddie Brock, new entry di questa edizione. A indossare gli scarpini per una buona causa ci saranno anche Paolo Vallesi, uno dei veterani assoluti della Nazionale Cantanti, Pierdavide Carone, che torna in campo con la maglia dei Cantanti e TonyPitony, che con la sua presenza promette già scintille.

Pronte le maglie anche per Ivana Spagna e Claudia Gerini, ambasciatrice della Croce Rossa Italiana. E non mancheranno inoltre ospiti speciali e sorprese dell’ultimo momento, come da tradizione della manifestazione.

Sul fronte della Nazionale della Politica, il ruolo di commissario tecnico è affidato all’ex ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, chiamato a guidare una squadra composta da esponenti di diversi schieramenti. Tra i nomi più attesi figurano Matteo Renzi, da anni tra i protagonisti della manifestazione, il sottosegretario Gianmarco Mazzi, il ministro Luca Ciriani e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, capitano della formazione. Scenderanno in campo anche i giornalisti Massimo Giletti e Salvo Sottile. L’obiettivo, naturalmente, sarà vincere sul campo, ma soprattutto contribuire al successo della raccolta fondi.

La Partita del Cuore è molto più di una semplice esibizione calcistica. Dal 1992 ha raccolto milioni di euro destinati a progetti sociali, sanitari e umanitari, coinvolgendo centinaia di artisti, sportivi e rappresentanti delle istituzioni.