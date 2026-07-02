Palio di Siena 2026 in tv: orario, dove vederlo e contrade in gara

Il Palio di Siena 2026 sbarca in televisione (e in diretta): chi sono i favoriti per la vittoria e dove vederlo.

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IPA Palio di Siena

Il Palio di Siena è uno fra gli eventi più attesi della stagione, trasmesso in diretta televisiva per gli appassionati e caratterizzato da una serie di rituali ben precisi.

Quando sarà il Palio di Siena 2026

Il Palio di Siena 2026 era previsto per il 2 luglio, ma è stato rinviato a causa del maltempo. La pioggia caduta a dirotto in Toscana ha infatti spinto il Comune di Siena ad annullare l’evento, rinviandolo al 3 luglio. A segnalare la scelta è stata la bandiera verde esposta dal Palazzo Pubblico per comunicare la sospensione della gara.

Colpa delle piogge che avrebbero compromesso la sicurezza della pista di piazza del Campo. “La pioggia scesa da ieri sera – si legge in un comunicato ufficiale -, mercoledì 1 luglio, fino a buona parte della mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, rende impossibile lo svolgimento del Corteo Storico e della Carriera”.

Se il meteo lo consentirà dunque tutti gli eventi previsti per il Palio di Siena 2026 si terranno negli stessi orari, venerdì 3 luglio.

Dove vedere il Palio di Siena in diretta tv

Ormai da diversi anni il Palio di Siena viene trasmesso su La7 in diretta tv. L’appuntamento è alle 17.10 con il commento di Pierluigi Pardo, affiancato dallo storico Giovanni Mazzini. Alle 19:30 i cavalli con i fantini entrano in piazza, pronti a sfidarsi in questa gara famosa in tutto il mondo. L’evento sarà poi riproposto il 16 agosto, quando si svolgerà il Palio dell’Assunta.

Contrade, fantini e cavalli in gara al Palio di Siena 2026

In questa edizione del Palio di Siena gareggeranno le contrade: Aquila, Bruco, Civetta, Drago, Giraffa, Leocorno, Oca, Onda, Torre e Valdimontone. Esclusi invece Istrice, Selva, Pantera, Chiocciola, Lupa, Tartuca e Nicchio.

Scopriamo i protagonisti del Palio:

Aquila: Giovanni Atzeni (Tittia) su Diodoro

Bruco: Dino Pes (Velluto) su Donrodrigo

Civetta: Giuseppe Zedde (Gingillo) su Viso d’Angelo

Drago: Diego Minucci su Eberardo

Giraffa: Federico Guglielmi (Tamurè) su Diosu de Campeda

Leocorno: Andrea Sanna (Virgola) su Volpino

Oca: Sebastiano Murtas (Grandine) su Benitos

Onda: Carlo Sanna (Brigante) su Anda e Bola

Torre: Enrico Bruschelli (Bellocchio) su Entu de Pedra Ulpu

Valdimontone: Salvatore Nieddu su Canarinu

Chi sono i favoriti? Nel corso della tratta Onda, Oca e Aquila hanno ottenuto tre cavalli che hanno già vinto. La contrada Aquila ha poi dalla sua parte l’esperienza e la bravura di Tittia, fantino che ha vinto ben 11 Palii. Onda invece punta tutto su Brigante che ha alle spalle ben 18 Palii di cui tre vinti.

Durante le prove la contrada Valdimontone, con il fantino Salvatore Nieddu (al suo primissimo Palio di Siena) sul cavallo Canarinu, ha conquistato sia la prima che la quarta prova. Mentre la seconda prova è stata vinta da Federico Guglielmi con il cavallo Diosu de Campeda. La terza prova è andata infine alla contrada Bruco con Dino Pes (Velluto) su Donrodrigo scosso. A vincere la prova generale del 1 luglio invece è stata la contrada Leocorno con Andrea Sanna e il cavallo Volpino. Vittorie che sono indicative di ciò che potrebbe accadere durante la gara vera e propria.