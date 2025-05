Fonte: IPA Carolina Rey

Aperti per ferie recita lo slogan della Rai per quest’estate. “Bisogna garantire una produzione originale tutti i giorni dell’anno” assicura Angelo Mellone, il direttore dell’Intrattenimento Day Time dell’emittente nazionale. Per i mesi estivi, l’obiettivo è quello di rendere la programmazione “sempre più contemporanea, funzionale e rispettosa dei gusti del pubblico”. Scopriamo allora quali saranno gli show che i conduttori che popoleranno i palinsesti Rai di quest’estate.

I Palinsesti Rai per l’estate 2025

A dare il buongiorno agli spettatori, da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 a partire dal 3 giugno su Rai1 ci sarà Uno mattina estate, condotto dall’inedita coppia formata da Alessandro Greco e Carolina Rey. È la prima volta che i due lavorano assieme, “siamo pronti con la nostra energia e il nostro entusiasmo a dare un po’ di spensieratezza agli italiani” ha anticipato Greco.

A seguire, sempre su Rai1, Camper in viaggio, con Tinto, Alessia Mancini e Umberto Broccoli, si tratta della terza stagione per lo show itinerante. Mentre arriva al suo quarto anno Camper con Peppone Calabrese, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30. A partire dal 30 giugno, nel pomeriggio di Rai1, a partire dalle 17.00 Greta Mauro e Gianluca Semprini saranno al timone di Estate in diretta, allietato dalle incursioni di Gigi Marzullo. “Lavorare d’estate è una grande responsabilità, racconteremo oltre al costume anche l’attualità” racconta Greta Mauro.

A partire dall’8 giugno, alle ore 18.5 su Rai1 torna anche Reazione a Catena di Pino Insegno, dopo le incertezze e le polemiche dei mesi passati. “Lo scorso anno ha dovuto lottare contro qualsiasi tipo di tempesta perfetta. – commenta Mellone – Quest’anno il quadro è meno perturbato”. Mentre il conduttore si è detto entusiasta dei “nuovi giochi” e di un “nuovo studio bellissimo”.

I programmi del weekend

Unomattina Weekly, la versione del fine settimana di Unomattina, parte sabato 7 giugno, con il ritorno di Fabio Gallo e Giulia Bonaudi e una new entry: Lorella Boccia. Fabio Gallo è co-conduttore, assieme a Donatella Bianchi, anche di Linea Blu Porti d’Italia, a partire dal 14 giugno, ogni sabato, dalle 14.00. “Portiamo gli italiani in vacanza, quelli che non se lo possono permettere li portiamo in Italia vista dal mare” racconta Bianchi.

Dal 7 giugno, ogni sabato alle ore 12.00 riparte Linea Verde Illumina, condotto da Francesco Gasparri e Valentina Caruso. Nel team anche alcuni grandi sportivi come Yuri Chechi, Manuela Di Centa e Massimiliano Rosolino. Sempre il sabato, su Rai1, a partire dal 14 giugno torna Linea Verde Sentieri, che esplora le meraviglie d’Italia sotto la guida di Giulia Capocchi e Lino Zaini.

Linea Verde Estate, alla sua 44esima edizione, saluta i precedenti padroni di casa Peppone e Angela Rafanelli e accoglie una nuova coppia di conduttori, quella formata da Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi. Confermata, infine, la seconda stagione di Musica Mia, in onda dal 1 giugno alle ore 14.00 su Rai. A raccontare “la forza della musica popolare” saranno Marco Conidi e Lorella Boccia: “Non esistono solo i social e TikTok, abbiamo trovato una serie di ragazzi che scrivono in dialetto che è una forma di slang che unisce i giovani alle proprie radici”.