La Volta Buona, pagelle dell’11 marzo: il mistero di Belen a Genova (6), nuove polemiche su Sal Da Vinci (5)

IPA Caterina Balivo

Nella puntata dell’11 marzo de La Volta Buona si parla di diete, ma anche di gossip e delle polemiche legate a Sanremo 2026. Nel salotto di Caterina Balivo si sono avvicendati tanti ospiti pronti a emozionarsi, raccontarsi e, perché no, scatenare dibattiti.

Le diete dei vip fra il dimagrimento di Rossella Erra e il regime di Fiorello. Voto: 6

Fra gli argomenti affrontati le diete dei vip, da quella di Laura Pausini, che è apparsa a Sanremo 2026 in grande forma, a quella di Elettra Lamborghini. Sino al regime alimentare (e all’allenamento durissimo) seguito da Can Yaman per interpretare Sandokan.

Ospite in studio anche Catena Fiorello, sorella di Rosario, che ha svelato di aver copiato la dieta seguita dallo showman, quella del digiuno intermittente. “Vedevo mio fratello Fiorello fare il digiuno intermittente 8/16, ho visto i risultati e quindi ho deciso di farlo anche io”.

Utile anche la testimonianza di Peppe Iodice, comico che prende spesso parte alle trasmissioni di Stefano De Martino. “A dieta tutta la vita, pesavo 100 chili. Non mi sono mai visto magro, sempre grassottello, ma durante il Covid… è andata così”, ha detto, raccontando di essere dimagrito proprio durante la Pandemia.

La puntata è stata inoltre l’occasione per raccontare i progressi nella dieta effettuati da Rossella Erra. L’opinionista ha già perso 17 kg e sta continuando nel suo percorso di dimagrimento. “Ho ricominciato a fare tapis roulant, ogni giorno, anche la domenica – ha spiegato a Caterina Balivo -. Sto facendo terapia, perché si è infiammato un ginocchio. Sono ancora grossa, ma sto indossando una giacca taglia L, che non mettevo da circa 20 anni”.

Sal Da Vinci e le nuove polemiche. Voto: 5

La vittoria di Sal Da Vinci ha portato con sè una scia di polemiche raccontate anche a La Volta Buona. Il cantante è stato premiato presso il Maschio Angioino di Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi, ricevendo targa e la medaglia di Napoli Città della Musica.

L’evento è stato anche l’occasione per rispondere alle polemiche nate riguardo la sua vittoria: “Questa canzone è diventata un caso nazionale, ma è solo una canzone di amore di rispetto di promesse – ha detto -. È finita nel tritacarne dei social, che non sempre raccontano la verità. Siamo tutti italiani che vogliono portare la nostra musica nel mondo. A Vienna, per esempio, mi hanno fatto i complimenti per la canzone con affetto ed entusiasmo”.

“Non so se merito questo riconoscimento – ha aggiunto -, ma sicuramente lo meritano le persone che lottano per realizzare i propri sogni. Tutti. Non esistono uomini di serie A o serie B, siamo tutti esseri umani”.

A parlare anche l’avvocato di Sal Da Vinci che è intervenuto nel corso della trasmissione per rivelare che il cantante non sopporterà ulteriormente offese nei suoi confronti. “C’è differenza tra critica alla canzone e offesa personale – ha spiegato Carlo Claps, avvocato e grande amico di Sal Da Vinci -. Se le critiche diventeranno offese ricorreremo a vie legali. Lui è sereno, si sta godendo il momento. Lui non vuole agire contro nessuno al momento, però vuole che io monitoro le dichiarazioni per valutare insieme a lui eventuali azioni legali”.

Il motivo? Alcune considerazioni sarebbero andate ben oltre la semplice critica musicale: “Si è oltrepassato il limite e c’è stata anche discriminazione in alcune dichiarazioni, su questo noi ci incontreremo per valutare”, ha svelato. Il riferimento è al giornalista Aldo Cazzullo che aveva definito la canzone come “adatta ad un matrimonio della camorra”, specificando poi che si trattava semplicemente di una “battuta”. Ma la replica dell’avvocato è stata secca: “Io non sono molto d’accordo su questa interpretazione”, ha spiegato.

In collegamento è inoltre intervenuto Adriano Pennino, maestro d’orchestra al Festival di Sanremo 2026, che ha difeso l’arrangiamento del pezzo, giudicato da Eros Ramazzotti come “retrò”. “L’arrangiamento è stato fatto per quella canzone e per la sua composizione, non abbiamo voluto rovinare la canzone originale. Il pezzo è fantastico fatto in quel modo. Io comunque tutta questa modernità non la sento in giro”, ha chiarito.

I nuovi amori di Alessia Marcuzzi e Chiara Ferragni. Voto: 7

Spazio poi ai gossip con i nuovi amori di due fra le personaggi famosi molto amati: Alessia Marcuzzi e Chiara Ferragni. Dopo un lungo periodo da single infatti entrambe avrebbero trovato l’amore. Alessia Marcuzzi nelle scorse settimane era stata paparazzata a Venezia in compagnia di Tiago Schietti, imprenditore originario del Brasile ed ex di una nota ereditiera. L’uomo, 40 anni, sarebbe riuscito a regalare nuovamente il sorriso alla conduttrice.

Chiara Ferragni invece sarebbe innamoratissima di Josè Hernandez, manager colombiano conosciuto durante un viaggio in Colombia insieme alla sorella Valentina. Una vacanza organizzata poco dopo l’addio a Tronchetti Provera, imprenditore a cui si era legata dopo il divorzio da Fedez.

Il mistero di Belen Rodriguez a Genova. Voto: 6

Fra gli argomenti più interessanti affrontati a La volta buona c’è la vita sentimentale di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è la protagonista di Ossessione, il brano di Samurai Jay che sta spopolando in radio e sui social, presentato a Sanremo 2026. Da tempo la conduttrice è single, ma all’orizzonte potrebbe esserci un nuovo amore.

A svelarlo Rossella Erra che ha parlato di un viaggio della showgirl argentina a Genova. “Chi c’è in quella città? Olly”, ha detto l’opinionista, lasciando intendere che fra il cantante e la conduttrice potrebbe essere nato qualcosa (come già si vociferava tempo fa). Per ora non è dato saperlo, ma il dubbio resta, così come la curiosità di scoprire se Belen Rodriguez ritroverà il sorriso accanto a qualcuno dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino e l’amore naufragato con Antonino Spinalbese.