“Oggi è un altro giorno”, salta Serena Bortone: perché e quando torna in onda

Fonte: IPA "Oggi è un altro giorno" non va in onda: salta Serena Bortone

Salta il consueto appuntamento pomeridiano con Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai1. Questa volta non sono i Mondiali di calcio in Qatar a stravolgere la programmazione televisiva e rovinare i piani della conduttrice, ma un importantissimo appuntamento che si rinnova ogni anno: la Maratona Telethon, in onda dalle 14.00 alle 16.05. Il talk della prima rete Rai si prende dunque due giorni di pausa, poiché non va in onda nemmeno il 16 dicembre: in quale data è fissato l’atteso ritorno.

“Oggi è un altro giorno” non va in onda: spazio alla Maratona Telethon

Cambio di programmazione su Rai1 che, in questi giorni e come ogni anno, accoglie l’atteso ritorno della Maratona Telethon. L’importante appuntamento benefico torna sulle reti Rai e a dover saltare, oggi pomeriggio, è la messa in onda di Oggi è un altro giorno. Il programma di Serena Bortone, come da consuetudine inserito nella fascia dalle 14 alle 16.05 su Rai1, non è andato in onda proprio per lasciare spazio a Telethon 2022.

La maratona televisiva, targata Rai e in collaborazione con la Fondazione Telethon, torna a sostenere la raccolta fondi in favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. A condurre l’appuntamento Tiberio Timperi, Arianna Ciampoli e Paolo Belli. Anche domani pomeriggio, 16 dicembre, la Maratona Telethon domina la scena in Rai, sempre a partire dalle 14, con il ritorno di Paolo Belli affiancato da Eleonora Daniele. Anche domani, dunque, Serena Bortone lascia spazio all’appuntamento benefico che, ormai da anni, si rinnova in Rai.

Ma quando torna in onda Oggi è un altro giorno? Ad annunciarlo è lo stesso programma di Rai1 su Twitter: “Su @RaiUno continua la maratona @Telethonitalia. Sosteniamo la ricerca donando al 45510. @serenabortone vi aspetta lunedì prossimo alle 14.00“. Con questo messaggio, oltre all’importante numero telefonico per sostenere la ricerca, viene annunciato il ritorno del programma per lunedì pomeriggio, al consueto orario.

Serena Bortone e “Oggi è un altro giorno” tra scioperi e Mondiali

Negli ultimi mesi le reti Rai hanno spesso dovuto fare i conti con drastici cambi di palinsesto e modifiche alla programmazione quotidiana. I Mondiali di Calcio in Qatar hanno inevitabilmente preso parte della programmazione dell’ammiraglia, in attesa della finale Argentina-Francia in programma domenica sera. E anche Serena Bortone ha spesso dovuto lasciar posto alle partite, andando in onda con orari dimezzati o addirittura saltando l’appuntamento.

La conduttrice, come rivelato da TvBlog, ha anche ironizzato in puntata quando è finalmente potuta tornare al suo consueto orario pomeridiano: “Avevamo questo incubo dei Mondiali, ce lo siamo tolti. Diciamoci la verità”.

Tuttavia, proprio a ridosso dell’inizio dei Mondiali, il programma di Serena Bortone ha dovuto fare i conti anche con lo sciopero sindacale indetto in Rai. La mobilitazione ha portato allo stravolgimento dei palinsesti e il day-time ha visto cancellati alcuni programmi, fra cui proprio Oggi è un altro giorno. Ora che i Mondiali sono ai titoli di coda e lo sciopero sembra solo un lontano ricordo, la conduttrice può tornare alle abitudini di un tempo e dare il benvenuto al suo pubblico, come ogni pomeriggio, alle ore 14, subito dopo il Tg1. Prima, però, spazio alla Maratona Telethon: una causa cui siamo tutti affezionati e che anche la Rai, ogni anno, onora e sostiene.