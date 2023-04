“Oggi è un altro giorno”, Romina Carrisi contro gli autori: l’assenza parla chiaro

Fonte: IPA Romina Carrisi

Nuove polemiche in vista a Oggi è un altro giorno: a sollevare un polverone questa volta è stata Romina Carrisi, che con un tweet velenoso si è scagliata contro gli autori del programma di Serena Bortone. La figlia di Al Bano e Romina Power, tra gli “affetti stabili” della trasmissione e inviata, ha voluto lanciare una frecciata che non è passata inosservata sui social. E non sembra affatto casuale la sua assenza nella puntata odierna dello show pomeridiano di Rai 1.

Romina Carrisi si scaglia contro gli autori di “Oggi è un altro giorno”: il tweet

Dopo lo scossone causato dalla vicenda di Memo Remigi, potrebbe abbattersi un nuovo uragano su Oggi è un altro giorno. A sollevare un altro polverone sul programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone ci ha pensato Romina Carrisi, tra gli “affetti stabili” della trasmissione e inviata del talk show. A scatenare la reazione piuttosto piccata della figlia di Al Bano e Romina Power è stato un tweet di un utente che ha sottolineato il suo ruolo marginale nel programma.

“Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”, ha scritto su Twitter uno spettatore. La risposta di Romina Carrisi non si è fatta attendere, replicando prontamente con un tweet che è arrivato a tutti come una vera e propria stoccata.

“Sono perfettamente d’accordo con te – ha scritto rispondendo all’hater -. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata“. Carrisi ha colto quindi l’occasione per sottolineare che le dinamiche della trasmissione la vorrebbe più ai margini.

Nel frattempo nell’ultimo periodo a Romina è stata cucita su misura la rubrica RoMina vagante, che la vede da qualche tempo lontana dallo studio come “affetto stabile” con il ruolo di inviata. Certo è che nella puntata odierna, dopo la stoccata agli autori, l’assenza della figlia di Al Bano non è passata inosservata: arriverà un commento o la Rai lascerà correre?

“Oggi è un altro giorno”, il destino del programma

Serena Bortone ha condotto con successo per anni Oggi è un altro giorno, ma da qualche tempo il futuro del programma sempre essere sempre di più avvolto nel mistero. Da settimane si rincorrono le voci di una mancata riconferma del talk show nel palinsesto di Rai 1 e della sua conduttrice nella prossima stagione televisiva.

Secondo le indiscrezioni comparse su Oggi, il nome del sostituto di Bortone sarebbe quello di Tiberio Timperi: “Sarà infatti uno dei mattatori del pomeriggio sulla rete ammiraglia a partire da settembre”, si legge sul settimanale. La giornalista – attualmente impegnata nella giuria de Il Cantante Mascherato, dove ha preso il posto di Caterina Balivo – ha smentito categoricamente, ma pare che per lei ci sarebbero novità in vista.

Stando a quanto riportato da Dagospia Serena Bortone potrebbe prendere le redini di Da noi… A ruota libera, attualmente condotto da Francesca Fialdini, mentre a lei sarebbe riservato un ampio spazio su Rai 3, dove ha già condotto lo show in seconda serata Fame d’amore.