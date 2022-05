“Oggi è un altro giorno”, Guenda su mamma Maria Teresa Ruta: “Mi sono sentita abbandonata”

Guenda Goria felice con Mirko: le prime foto su Instagram sono un inno all’amore

Sebbene questa stagione emozionante di Oggi è un altro giorno stia ormai per giungere al termine, le sorprese non sono ancora finite. Per dare il via all’ultima settimana dello show, Serena Bortone ha scelto due ospiti d’eccezione: Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, che sono state recentemente protagoniste del Grande Fratello Vip. Insieme, tra sorrisi complici e qualche frecciatina, si sono raccontate a cuore aperto e hanno svelato i loro momenti di difficoltà.

Guenda Goria, il difficile rapporto con mamma Maria Teresa Ruta

Bellissime e sorridenti, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta ci hanno regalato una lunga intervista di coppia che ha approfondito le delicate dinamiche venutesi a creare, nel corso degli anni, all’interno di una famiglia un po’ complicata. La bravissima conduttrice, che dal 1987 al 1999 è stata legata in matrimonio al giornalista sportivo Amedeo Goria, ha avuto da lui due splendidi figli: la primogenita Guendalina e, qualche anno dopo, Gian Amedeo.

All’epoca la Ruta era uno dei personaggi televisivi di maggior successo, e ciò le ha messo i bastoni tra le ruote nel coltivare i rapporti con i suoi bambini – in particolar modo nel periodo della loro adolescenza. “È un’età complicata da gestire, per ogni mamma. Soprattutto quando hai una figlia molto talentuosa che vuole affermare la propria personalità” – ha spiegato Maria Teresa – “Guenda è una ragazza molto forte, e rivedendomi in mia madre ho voluto prendere un pochino le distanze. E quando entrambi abbiamo conosciuto una persona, lei si è sentita abbandonata”.

A farle eco, proprio la figlia Guenda che ha raccontato la sua versione: “Mamma è una donna che ha sempre avuto a cuore la sua felicità e quella degli altri. Ha sempre ben presente qual è la sua realizzazione, e ha sempre cercato di conciliare i suoi interessi con quelli degli altri. Quello che secondo me non ha saputo fare è stato fare un passo indietro per dare la priorità alle esigenze dei figli. Ho sofferto un po’ la sindrome dell’abbandono, anche perché c’era già stato un papà che si era allontanato”.

Sebbene la Ruta sia stata un po’ assente nella crescita dei suoi figli, negli ultimi anni ha recuperato abbondantemente. Il legame con Guenda è ormai fortissimo, come abbiamo potuto vedere durante il loro percorso nella Casa del GF Vip, e anche con Gian Amedeo ha ritrovato una perfetta sintonia.

Guenda Goria, il futuro matrimonio con Mirko

Ma nel corso dell’intervista non si è parlato solo del passato: la Bortone ha voluto soddisfare la curiosità dei tantissimi fan di Guenda, chiedendole dei suoi progetti per il futuro. “Mio fratello mi ha preceduto sul tempo [Gian Amedeo è convolato a nozze qualche settimana fa, nda], ma mi sposerò anche io. Ancora dobbiamo decidere la data” – ha annunciato, parlando della sua storia d’amore con Mirko Gancitano.

I due stanno insieme da poco tempo, essendosi conosciuti un anno fa a Sharm el-Sheikh. Ma hanno già bruciato tutte le tappe: sempre vicini anche nei momenti più difficili (come quando Guenda si è operata per l’endometriosi o quando lo ha fatto Mirko per un problema alle corde vocali), qualche mese fa hanno organizzato una cerimonia nuziale nella splendida cornice di Santo Domingo. Ora non devono far altro che ufficializzare il matrimonio anche in Italia.

Presto potrebbero anche decidere di allargare la famiglia: “Mi piacerebbe avere dei figli, e sarò una mamma severa e tremenda come la mia, ormai lo so” – ha svelato Guenda con un sorriso – “Temo di comportarmi peggio di lei, perché crescendo mi sono accorta che le somiglio molto“.