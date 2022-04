Dalila Di Lazzaro si commuove dalla Bortone (con frecciata alla De Filippi)

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Le emozioni, come sempre, non mancano mai nello studio di Oggi è un altro giorno, ma stavolta Serena Bortone ha fatto centro. Sebbene fosse collegata da casa, Dalila Di Lazzaro ha letteralmente bucato lo schermo con i suoi occhi magnetici e la forza propria di chi sa cosa vuol dire soffrire, ma soprattutto di chi ha imparato a convivere con il dolore, mordendo la vita giorno dopo giorno con entusiasmo e voglia di fare. L’attrice si è commossa rivedendo le immagini del suo passato, sentendo i messaggi d’affetto di due grandi amiche e parlando del sodalizio artistico con il chitarrista Manuel Pia. Ma ha anche colto l’occasione per lanciare una frecciatina a Maria De Filippi.

Oggi è un altro giorno, l’emozione di Dalila Di Lazzaro

Ci sono interviste che non ci stancheremmo mai di ascoltare e quella di Dalila Di Lazzaro a Oggi è un altro giorno è proprio una di queste. Attrice meravigliosa e di grande successo negli anni Settanta, una delle icone sexy più acclamate nel mondo. Ma che, purtroppo, ha dovuto fare i conti con un destino affatto clemente che ha tarpato le ali di una brillante carriera. All’apice del successo, un incidente le ha lasciato dei dolori neuropatici di cui soffre tutt’oggi e che le impediscono di vivere la vita al massimo delle sue forze.

Di recente ha subito l’ennesimo intervento chirurgico, come lei stessa ha raccontato a Serena Bortone, ma l’esito non è stato quello sperato. La sua battaglia continua, ogni singolo giorno, ma ormai la splendida Dalila Di Lazzaro ha imparato a convivere con la vera sofferenza. Restano un ricordo gli anni d’oro della sua carriera, quelli in cui si concedeva weekend spericolati con Jack Nicholson oppure cene e red carpet in compagnia di star di Hollywood del calibro di Antonio Banderas e Bruce Willis, balzato agli onori della cronaca per via del ritiro dalle scene a causa di una brutta malattia.

Ricordi, sì. Anche emozioni fortissime. Ma Dalila Di Lazzaro ci ha insegnato ancora una volta che si può andare avanti, nonostante tutto, specialmente se hai al tuo fianco delle vere amiche, come la “Zia” più amata d’Italia, Mara Venier, che ha colto l’occasione per mandarle un videomessaggio pieno di amore: “Ciao Serena e ciao Dalila. Parlo piano perché sono in sala d’aspetto dal dentista. Però volevo assolutamente mandare questo video per te, Dalila. Sappiamo il legame che c’è tra di noi, sei come una sorella. Eravamo ragazze piene di sogni e progetti di vita. Abbiamo fatto questo lungo pezzo di vita insieme, sei nel mio cuore ma e non ci siamo mai perdute. Ti voglio bene, ciao amore”.

Dalila Di Lazzaro, il sodalizio artistico con Manuel Pia

La vita può coglierci alla sprovvista. “Vedi com’è la vita? Stiamo un secondo in questo mondo”, ha detto Dalila Di Lazzaro alla Bortone, lei che con le disavventure (quelle vere) ha sempre avuto a che fare. Ma la vita, la stessa che può toglierci tutto, improvvisamente ci mostra clemenza e ci fa dei doni speciali. Proprio come accaduto all’attrice che, da circa tre anni, condivide uno splendido sodalizio artistico con il chitarrista Manuel Pia.

“Quando scriviamo abbiamo un’intesa incredibile. Diciamo le stesse cose. Ha una grande sensibilità. Ha avuto anche un grave incidente che gli ha un po’ tarpato le ali.” Due persone di generazioni diverse ma che si sono riconosciute a pelle, che condividono il dramma della sofferenza ma anche la voglia di riprendere in mano le proprie esistenze. Così Dalila Di Lazzaro con Manuel Pia ha trovato la spinta per lanciarsi un un progetto artistico, dedicandosi alla musica con amore.

Nessuna vicinanza sentimentale, come certi rumors hanno insinuato. Semplicemente un’alchimia e un’unione di anime che erano destinate a incontrarsi.

Dalila Di Lazzaro dalla Bortone, la “frecciata” a Maria De Filippi

Chiacchierando dell’ultimo lavoro nato in collaborazione con Manuel Pia, presente in studio per l’occasione, Dalila Di Lazzaro ha inaspettatamente chiamato in causa una delle regine della tv, la “Queen” Maria De Filippi. Il motivo? Forte del legame che la unisce al chitarrista sardo, l’attrice ha espresso con molto rammarico e dispiacere il suo parere sui talent della conduttrice e in generale di tutti quelli che attualmente vanno in onda.

“Nei talent non c’è spazio per i cantautori. Dovrebbero fare un programma interamente dedicato a loro“, ha dichiarato con fermezza. Un auspicio più che una critica che, chissà, potrebbe essere già arrivata alle orecchie della diretta interessata.