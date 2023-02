“Oggi è un altro giorno”, perché Michael Douglas è stato ospite di Serena Bortone

Fonte: IPA Michael Douglas ospite di Serena Bortone a "Oggi è un altro giorno"

Sono tanti gli ospiti che Serena Bortone accoglie ogni pomeriggio nel suo talk Oggi è un altro giorno, ma dobbiamo ammettere che stavolta ha portato a segno un vero colpaccio. La puntata andata in onda il 15 febbraio ha visto tra i protagonisti il gigante di Hollywood Michael Douglas, attore tra i più amati del cinema internazionale e pronto a tornare sul grande schermo. Un grande onore per la giornalista romana, con un’intervista esclusiva in cui il divo ha raccontato la sua ultima esperienza nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Michael Douglas in esclusiva a “Oggi è un altro giorno”

“Un attore che non ha bisogno di presentazioni”, così lo ha definito (giustamente) Serena Bortone. Ne sono passati di personaggi famosi nel suo talk Oggi è un altro giorno ma senza dubbio Michael Douglas ha dato tutt’altro lustro al programma pomeridiano di Rai 1.

Una breve intervista in esclusiva, in collegamento dall’estero, giusto il tempo per scambiare qualche parola e impressione sul nuovo film che lo vede protagonista. Il divo di Hollywood torna, infatti, in tutte le sale cinematografiche a partire dal 15 febbraio con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo della saga targata Marvel Studios che lo vede recitare al fianco di una meravigliosa Michelle Pfeiffer.

Pellicola decisamente diversa dagli altri lavori di cui lo abbiamo visto protagonista in quasi 30 anni di onorata carriera. Classe 1944, Michael Douglas ha messo da parte storie drammatiche come Qualcuno volò sul nido del cuculo o film iconici e accattivanti come Wall Street (che gli valse un Premio Oscar come Miglior attore), Attrazione fatale e Basic Instinct, lasciando il posto in un’esperienza del tutto nuova che vede al centro della storia un supereroe-formica.

Michael Douglas e il rapporto con la famiglia, la confessione alla Bortone

Il tempo è stato tiranno nell’intervista a Michael Douglas, ma Serena Bortone è riuscita a far centro con una domanda che ha fatto sì che l’attore aprisse almeno in parte il suo cuore. Perché se è vero che un film può piacere per mille ragioni, dalla trama più o meno fantasiosa agli effetti speciali, dai costumi fino ai momenti di comicità, è stato altro a colpire il divo di Hollywood.

Douglas nel film Marvel ha visto rispecchiarsi il ritratto della famiglia solida e unita, come lui stesso da sempre la vive: “A me piace l’aspetto della famiglia, l’idea di far parte di una super famiglia. Penso che questa sia l’attrazione di Ant Man, una famiglia che è molto unita e allo stesso tempo possiede dei super poteri”. Impossibile non intravedere un riferimento alla sua bellissima moglie Catherine Zeta-Jones, con la quale è sposato dal 2000 e condivide l’amore per i figli Dylan e Carys. I due sono apparsi insieme proprio sul red carpet di presentazione del film, splendidi come il primo giorno.

E mentre, parlando di supereroi, il pubblico di Oggi è un altro giorno non ha potuto far a meno di canticchiare tra sé e sé il terzo brano classificato a Sanremo 2023, l’attore ha parlato del suo eroe di una vita, il padre Kirk Douglas: “Devo ripensare a mio padre l’ho visto in questi grandi film come Spartaco, I vichinghi, in western con le pistole. Per me lui è una persona quasi impossibile da raggiungere o emulare. Diciamo che è stato il supereroe del cinema, poi nella vita reale ci sono molte persone che ho ammirato nel corso degli anni, che hanno fatto opere meravigliose e che hanno cercato di migliorare il mondo. Questi per me sono i veri supereroi”.