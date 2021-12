Natale 2021, cosa vedere su Amazon, Netflix e Disney Plus durante le feste

Natale è il periodo più magico dell’anno da trascorrere nel tepore della propria casa, accompagnati da storie che ci riconnettono con i ricordi della nostra infanzia e i nostri sentimenti più puri. Tante le proposte di film, cartoon e serie tv sulle piattaforme Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus per celebrare le festività.

Natale 2021: film, cartoni e serie tv su Netflix

Netflix ha in serbo un calendario ricco di sorprese per i suoi abbonati.

Un bambino chiamato Natale è un magico fantasy, tratto dall’omonimo libro per bambini di Matt Haig. Il piccolo Nikolas è il protagonista di un mirabolante viaggio nell’incantato villaggio degli Elfi.

Per i più romantici: Love Hard, storia di una ragazza disperata alla ricerca della sua anima gemella su un’app; Un cavaliere per Natale, film sentimentale dalle atmosfere medievali; Nei panni di una principessa, sequel della commedia “regale” con Vanessa Hudgens.

Da non perdere Natale in California: Luci della città, secondo capitolo di un idillio amoroso in un ranch della West Coast e lo spumeggiante Holidate, in cui una relazione platonica fa fatica a trasformarsi in realtà.

In arrivo, rispettivamente il 21 e il 24 dicembre, i film a tema “festivo” Nemici a Natale e A 1000 km dal Natale. Risate “made in Italy” con La banda dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo e Natale a cinque stelle dei fratelli Vanzina.

Per gli amanti dei classici , Netflix propone Piccole Donne, rivisitazione diretta da Greta Gerwig, con un cast stellare, da Emma Watson a Meryl Streep.

Tra le varie serie tv in arrivo, la seconda stagione di Emily in Paris, disponibile dal 22 dicembre e la terza stagione di Operazione Amore dal 1 gennaio.

Natale 2021: film, cartoni e serie tv su Amazon

Nel catalogo Amazon Prime Video due titoli emozionanti: Last Christmas, ispirato all’indimenticabile canzone di George Michael e Io sono Babbo Natale, film del 2021, con Marco Giallini e il compianto Gigi Proietti.

Tra i must see di ogni Natale spiccano Il Grinch, l’intramontabile fantasy con Jim Carrey, l’evergreen Una poltrona per due, il meraviglioso film d’animazione The Polar Express e il dolcissimo Love Actually.

Da segnalare la romantic comedy in cinque episodi With Love, disponibile dal 17 dicembre, e il comedy special Yearly Departed 2, dal 23 dicembre.

Natale 2021: film, cartoni e serie tv su Disney Plus

Casa Disney propone l’immancabile Mamma ho perso l’aereo e il suo sequel; il film natalizio per eccellenza, Miracolo sulla 34esima strada, e il delizioso fantasy Noelle con Anna Kendrick nei panni della figlia di Babbo Natale.

Tra i film d’animazione troviamo il classico di Charles Dickens, A Christmas Carol, il cartoon cult in stop motion firmato da Tim Burton, Nightmare Before Christmas, la saga di Frozen, Topolino e la Magia del Natale e La Bella e la Bestia – Un magico Natale.

In programma dal 22 dicembre la family comedy, ispirata alla serie cult degli anni’80 Genitori in Blue Jeans, The Wonder Years e, dal 29 dicembre, The Book of Boba Fett, ambientato nell’universo di Star Wars.