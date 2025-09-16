Polemica Miss Italia 2025, cosa è successo tra Francesca Pascale e Guè

"Miss Italia 2025" ha incoronato la vincitrice in una serata che ha visto anche qualche polemica tra Francesca Pascale e Guè

Anche quest’anno l’Italia ha incoronato la sua Miss. Dopo un concorso serrato, che ha visto sfidarsi bellezze provenienti da ogni angolo dello stivale, la serata di premiazione ha celebrato Katia Buchicchio tra applausi, emozioni e festeggiamenti.

Non sono però mancati momenti di polemica: a suscitare dissenso è stato il comportamento del rapper Guè, che, dopo la sua esibizione, ha lasciato il palco senza proferire parola. Un gesto che non è passato inosservato e che ha suscitato critiche, in particolare da parte di Francesca Pascale.

“Miss Italia 2025”, è polemica tra Francesca Pascale e Guè

Lunedì 15 settembre il palco di Miss Italia 2025 ha brillato di bellezza e emozione: a trionfare è stata Katia Buchicchio, giovane promessa della Basilicata, che ha conquistato la corona tra applausi scroscianti e qualche lacrima di gioia. Un momento immortalato dai flash e dai sorrisi del pubblico.

La serata finale è stata condotta da Nunzia De Girolamo, impeccabile tra eleganza e simpatia, mentre tra i giurati spiccavano Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra, Maurizio Casagrande e Francesca Pascale, sempre chic e attenta, ma protagonista anche di un momento che non è passato inosservato.

Il tutto è iniziato quando il rapper Guè, insieme a Shablo, Tormento e Joshua, ha animato la serata con l’esibizione di La mia parola, brano presentato Festival di Sanremo. Appena terminata la performance, però, il rapper ha lasciato il palco in fretta, senza rispondere alle domande della conduttrice, lasciando i tre colleghi a gestire l’intervista tra sguardi stupiti e applausi imbarazzati.

I compagni di palco, visibilmente in difficoltà, hanno provato a giustificare il gesto: “Ci è scappato Guè. Lui è il nostro guru, forse troppe miss. È timido”. Una spiegazione che, naturalmente, è apparsa poco convincente e ha acceso la polemica al tavolo della giuria.

“Io spero che abbia una giustificazione valida, altrimenti ha fatto una pessima figura l’arte e l’artista. È stato un gesto davvero poco rispettoso verso chi lavora per realizzare un evento come questo. Va bene gli artisti, ma prima di ogni cosa ci vuole rispetto per gli altri”, ha commentato Francesca Pascale, visibilmente irritata dalla situazione.

Anche Rossella Erra non ha trattenuto una frecciatina: “A Guè è piaciuto talmente tanto il palco che se n’è andato… grazie, molto gentile”. Molto più risoluta è stata invece Alba Parietti, che non ha voluto lasciare ulteriore spazio all’accaduto: “Perché dare soddisfazione a chi non se lo merita, andiamo avanti”.

Non solo Guè: la serata animata da imprevisti

L’episodio che ha visto protagonista Guè non è stato l’unico a movimentare la serata conclusiva di Miss Italia 2025. Prima della proclamazione di Katia Buchicchio, la futura reginetta di bellezza è stata protagonista involontaria di una piccola gaffe.

IPA

Sul palco è stato annunciato un video destinato a un’altra finalista, ma la grafica, scorretta, ha svelato il risultato prematuramente, mostrando chiaramente la scritta “Katia Buchicchio Miss Italia 2025”.

Una situazione tutt’altro che piacevole, rapidamente dimenticata dalla gioia esplosiva della neoeletta quando è stata finalmente proclamata vincitrice, tra applausi e sorrisi del pubblico.