Marcello Cirillo a La Volta Buona su Magalli: “C’ha un carattere di m…”

Fonte: IPA Marcello Cirillo

Il ring televisivo di La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, ha ospitato una resa dei conti dal sapore vintage. Sullo stesso palco, dopo anni di silenzi e frecciatine a distanza, si sono ritrovati i tre ex volti storici de I Fatti Vostri.

Nella puntata precedente, la Balivo aveva già riunito Giancarlo Magalli e Adriana Volpe per una pace televisiva dal retrogusto amaro. All’appello mancava Marcello Cirillo, che ai tempi condivideva la conduzione con loro. La settimana scorsa si era limitato a un videomessaggio, questa volta ha deciso di entrare in scena in carne e ossa.

Marcello Cirillo entra e sgancia la bomba

Appena varcata la soglia, Marcello Cirillo si siede in mezzo ai due litiganti e, con il sorriso di chi ha un conto in sospeso, lancia la prima bordata: “In via Teulada l’aria era pesante”. Poi arriva il colpo dritto a Giancarlo Magalli, con una sentenza: “C’ha un carattere di m…”. La reazione è stata come c’era da aspettarsi: risate forzate e sguardi che dicono tutto.

L’atmosfera cambia in un attimo. Quello che sembrava un momento da vecchi compagni di scuola si trasforma in un tribunale. Cirillo affonda il colpo: “Avrei voluto che fossi tu a dirmelo”, riferendosi al suo allontanamento da I Fatti Vostri. Magalli prova a scrollarsi di dosso la responsabilità, ma Cirillo insiste: “Per non stare più con Adriana, ti sei giocato pure me”. Cirillo ha più volte sottolineato che in quelle occasioni avrebbe voluto vedere quello che considerava un amico, e non un collega.

Adriana Volpe cerca di salvare il salvabile

Quando la temperatura in studio si avvicina al punto di ebollizione, Adriana Volpe interviene con il tentativo più classico: chiudere tutto con una battuta e buttarla letteralmente sullo scherzo. “Scurdammoce ‘o passato”, dice, cercando di riportare la situazione a un livello accettabile. Ma l’aria resta quella di chi ha ancora molte cose da dire, e nessuna voglia di dimenticare.

Paolo Fox: “L’anno del cancro e dei gemelli”

E poi, come in un copione scritto da un regista sadico, arriva il videomessaggio di Paolo Fox. L’astrologo, ex volto storico anche lui di I Fatti Vostri, tenta la carta delle stelle per rimettere ordine nel caos. “Magalli è Cancro, Cirillo e Volpe Gemelli, era inevitabile qualche frizione, ma ora è tempo di serenità”. Magalli annuisce, Cirillo sorride di circostanza. Se lo dicono gli astri, i loro sguardi sembrano promettere altro.

Pace televisiva o tregua armata?

La tv ama le grandi riunioni, ma questa sa di partita ancora aperta. Magalli, Volpe e Cirillo si sono ritrovati davanti alle telecamere, ma le vecchie ferite sono ancora lì, fresche e pronte a riaprirsi alla prossima occasione. Un armistizio fragile, da talk show, che reggerà giusto fino alla prossima frecciata. Ma c’è un motivo per cui nessuno alza bandiera bianca del tutto: sotto sotto, l’idea di tornare a lavorare insieme è una speranza.

E se i toni sembravano già abbastanza accesi, c’è da scommettere che fuori dagli studi nessuno avrà davvero voglia di scurdammoce ‘o passato. Troppi nodi ancora da sciogliere, troppi sospesi rimasti in piedi. Ma un conto è la guerra fredda fuori dagli studi, un altro è la prospettiva di un programma insieme, magari per rigiocarsi la partita con ruoli diversi.

La tv si nutre di questi momenti, e la sensazione è che il sipario su questa storia sia destinato a riaprirsi ancora, magari con nuove dichiarazioni, nuove repliche, e qualche altro colpo basso ben assestato. Ma chissà, la prossima volta potrebbero ritrovarsi non più come ex colleghi litigiosi, ma come co-conduttori pronti a capitalizzare su questa tensione.