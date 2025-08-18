Mara Venier, il sogno per Domenica In che non realizzerà mai dopo la morte di Pippo Baudo

Dopo la morte di Pippo Baudo, Mara Venier è intervenuta più volte per ricordarlo e ha svelato qualcosa di cui nessuno era a conoscenza

Sono stati colleghi. E sono stati amici. Il legame che univa Mara Venier e Pippo Baudo andava ben oltre il lavoro, che entrambi hanno sempre svolto con grande passione e professionalità. Sono rimasti vicini per anni, hanno condiviso palcoscenici e storie personali che oggi assumono le sembianze dei ricordi più belli, quelli che ancora adesso offrono a un pubblico affezionato che dal 16 agosto si sente più solo. E così, a poche ore dalla scomparsa dell’ultimo dei grandi, la conduttrice veneta ha svelato qualcosa di cui nessuno era ancora a conoscenza.

Il segreto di Mara Venier su Domenica In

Ospite allo speciale di Estate in diretta, Mara Venier ha ricordato con affetto Pippo Baudo ma ha rivelato di aver iniziato a guardare oltre da qualche tempo. Sappiamo che è stata riconfermata al timone di Domenica In, malgrado i tumulti precedenti (e successivi) alla presentazione dei palinsesti, e che questa è la cinquantesima edizione del celebre contenitore domenicale di Rai1. E così, per quest’occasione così speciale, Venier aveva pensato proprio di coinvolgere colui che – di Domenica In – ne ha condotte parecchie.

“È una cosa che non ho detto a nessuno, quest’anno ci saranno i 50 anni di Domenica In. Una ricorrenza importante, io avevo pensato di far raccontare a lui questi 50 anni di Domenica In. Io alla fine di agosto pensavo di chiamare Pippo, andare io da lui, perché io sapevo che non stava bene, però mi sarebbe piaciuto che fosse lui a raccontare Domenica In. Sapevo che non sarebbe venuto in studio, ma saremmo andati noi a registrare a casa sua“, ha raccontato in diretta su Rai1.

E poi, ha ricordato di quando si sono sentiti per l’ultima volta: “L’ho sentito l’ultima volta per il suo compleanno. Ma devo dire che in questi due anni lui è stato molto generoso con me, ogni volta che l’ho chiamato ha sempre risposto, si è donato per video, lui per me e per Domenica In è stato molto generoso. Ogni volta che l’ho chiamato lui c’era sempre e lo faceva con grande gioia e generosità. Dobbiamo tutti dire ‘grazie Pippo’ e io per prima: ‘Grazie Pippo per tutti i consigli che mi hai dato e che non sempre ho ascoltato’”.

Mara Venier alla camera ardente

I funerali di Pippo Baudo si tengono a Militello Val di Catania il 20 agosto ma non poteva prima passare per la Rai. Il servizio pubblico, a cui ha dedicato praticamente l’intera carriera, ha scelto il Teatro delle Vittorie per allestire una camera ardente elegante e solenne, che rispecchia molto del carattere del conduttore siciliano. Tantissime le persone comuni che si sono messe in fila per un ultimo saluto e, tra queste, anche gli amici di sempre.

Immancabile la presenza di Mara Venier che è arrivata tra le prime in Via Col di Lana con Katia Ricciarelli, ex moglie del presentatore e visibilmente addolorata per la perdita che ha appena subito. Le due si sono attardate nei pressi del feretro e sono state vicine a Tiziana, la figlia di Pippo Baudo, che gli è rimasta accanto fino alla fine.