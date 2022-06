I Maneskin fanno rivivere Elvis: la cover di “If I can dream”

Fonte: Fabio Germinario per ufficio stampa I Måneskin tornano con la cover di Elvis

Uno dei film più attesi dell’estate è Elvis, il film ispirato alla vita del re del rock’n’roll Elvis Presley, che conterrà la cover di If I Can Dream, cantata dai Maneskin. La band, dopo la vittoria nel 2021 del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest, continua la scalata negli Stati Uniti, arrivando a Hollywood con questo brano, in uscita il 24 giugno.

I Maneskin riportano in vita Elvis con la loro cover

Il successo dei nostri Maneskin è inarrestabile, dai concerti in tutta Europa ai grandi awards negli Stati Uniti, fino a questo nuovo grande traguardo: la band ha inciso una cover di un classico di Elvis Presley, If I Can Dream, in uscita il prossimo 24 giugno in tutti gli stores e sulle piattaforme di streaming.

Non si tratta di una casualità: il pezzo, infatti, sarà contenuto nella colonna sonora del nuovo biopic dedicato al re del rock’n’roll, dal titolo appunto di Elvis, nelle nostre sale dal 22 giugno. Dopo aver aperto i concerti dei Rolling Stones, i quattro si confrontano con un’altra leggenda.

Da oggi disponibile il pre-save del pezzo, che la band, in ascesa nel panorama del rock mondiale, aveva già anticipato dal vivo sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022. Insieme a If I Can Dream, usciranno anche il brano di Eminem e CeeLo Green The King and I e la cover di Austin Butler di Trouble.

Il singolo sarà accompagnato da un video clip, girato a Graceland, la nota casa di Elvis, come anticipato dai Maneskin su Instagram: “Siamo grati di aver potuto cantare un brano del Re per questo nuovo film. E di aver trascorso una giornata intere registrando in quel posto vibrante e commovente che è Graceland, casa e santuario del più grande artista che sia mai vissuto sulla terra”.

I ragazzi si sono dimostrati molto grati e emozionati per questa occasione, e hanno aggiunto: “Abbiamo lasciato il nostro cuore in questo luogo, e non vediamo l’ora di condividere queste emozioni con voi”.

Intanto, l’estate 2022 vedrà i Maneskin impegnati sul palco in tour per l’Italia, l’Europa e gli States. Le prossime tappe nel nostro paese sono giovedì 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro e sabato 9 luglio al Circo Massimo di Roma, già sold out.

Elvis, il film con Austin Butler e Tom Hanks

In arrivo nelle sale il prossimo 22 giugno, si chiama semplicemente Elvis il film che farà conoscere alle nuove generazioni il re indiscusso del rock ‘n’ roll. A interpretarlo Austin Butler, che i giovanissimi conoscono per varie serie tv, ma che per il grande pubblico sarà una vera rivelazione nei panni di Elvis Presley.

Il film, diretto da Baz Luhrmann farà rivivere le emozioni della musica e del carisma del grande artista, esplorando la sua vita da una prospettiva diversa: quella del rapporto complicato con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker, interpretato da un eccelso Tom Hanks. La colonna sonora si dipana tra grandi classici e influenze del periodo, raccontando la discografia di Elvis dagli anni ’50 agli anni ’70.