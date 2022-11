Luca Zingaretti, al via le riprese della seconda stagione di “Il Re”: trama e cast

Fonte: Ufficio Stampa Sky Luca Zingaretti, hanno preso il via le riprese della seconda stagione di "Il Re"

Bruno Testori sta per tornare: è stato annunciato che hanno preso il via le riprese della seconda stagione della serie Il Re in cui Luca Zingaretti interpreta il direttore del carcere San Michele. Un progetto televisivo che è piaciuto al pubblico e che tornerà “prossimamente”, come emerge dalla clip in anteprima rilasciata da Sky Italia. E sono stati resi noti anche la trama e il cast del prison drama: cosa sappiamo.

Luca Zingaretti, cosa sappiamo della seconda stagione di Il Re

Le prime immagini dal set sono state riprodotte in una clip diffusa sui social da Sky e da Luca Zingaretti. Nei primi frame video si vede un po’ di dietro le quinte di alcune scene, ma anche tanti sguardi dei protagonisti della serie. Le parole usate per diffondere il breve video, poi, alzano di molto l’aspettativa per i nuovi episodi: “Bruno Testori era spietato, corrotto, disposto a tutto. Il carcere lo cambierà? – si legge – Sono iniziate le riprese della seconda stagione de Il Re, prossimamente su Sky Atlantic”.

Non è chiaro quanto dovrà durare l’attesa, ma senza dubbio i fan della serie sperano che sia il più breve possibile. Intanto sappiamo che, come la prima stagione de Il Re, anche la seconda sarà composta da otto episodi durante i quali si snoderà una trama che promette adrenalina e colpi di scena.

Luca Zingaretti, la trama della seconda stagione di Il Re

Ma di cosa parlerà la seconda stagione di Il Re con Luca Zingaretti? Secondo quanto riportato dalla trama ritroviamo il protagonista dall’altra parte delle sbarre, infatti Bruno Testori è un detenuto. Almeno fino a quando il capo dei servizi segreti non fa cadere le accuse e lo ricolloca al suo precedente posto, quello di direttore del carcere. A questo punto il protagonista dovrà fare qualcosa in cambio: far parlare il magistrato Vittorio Mancuso, in prigione perché accusato di un delitto. Ovviamente non tutto sarà semplice e, probabilmente, neppure come appare: Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori dovrà scovare la verità.

Luca Zingaretti, il cast della seconda stagione di Il Re

Un cast di altissimo livello è al lavoro per la seconda stagione della serie televisiva Il Re. Luca Zingaretti interpreta il protagonista Bruno Testori, ma accanto a lui ci sono altri grandi attori di spicco. Come Isabella Ragonese, che ha il ruolo di Sonia Massini, la comandante delle guardie penitenziarie. Tra le presenze femminili del cast Anna Bonaiuto che interpreta il PM Laura Lombardo e Barbara Bobulova che, nella serie, è la ex moglie di Luca Zingaretti, Gloria.

Nella seconda stagione non mancheranno neppure i nuovi ingressi: diversi gli attori che il pubblico potrà apprezzare come Fabrizio Ferracane che sarà il capo dei servizi segreti Gregorio Verna, mentre il magistrato in carcere Vittorio Mancuso sarà portato sullo schermo da Thomas Trabacchi. La sua avvocatessa sarà, invece interpretata, da Caterina Shulha, mentre Stefano Dionisi sarà un detenuto che stringe amicizia con il protagonista. Nei panni della figlia del direttore del carcere sempre Alida Baldari Calabria.

Un cast di grandi attori che va a comporre, quindi, una storia in cui si potranno ammirare vecchi e nuovi personaggi. Non è noto quanto sarà ancora lunga l’attesa, ma quel “prossimamente” annunciato da Sky fa ben sperare. Alla regia Giuseppe Gagliardi.