Mascaria: significato, trama e cast del film TV

Trama, cast e significato di "Mascaria", il film tv in onda su Rai Uno il 23 maggio 2024 in occasione della Giornata della Legalità

Fonte: IPA "Mascaria", l'attore Fabrizio Ferracane e la regista Isabella Leoni

In occasione della Giornata della Legalità, il 23 maggio va in onda su Rai Uno il film TV Mascaria. Alle 21.30 gli spettatori potranno seguire il lungometraggio, ispirato a una storia realmente accaduta: quella di un coraggioso costruttore siciliano che ha avuto la forza di opporsi al pizzo. Scopriamo significato, cast e trama del film.

Mascaria, il significato del nuovo film tv Rai

Mascariare è un’espressione che arriva dal siciliano e che significa “tingere con il carbone e lasciare un segno indelebile”. In senso figurato, quindi, vuol dire “calunniare”. Nel caso di Mascaria, film TV in onda il 23 maggio su Rai Uno, sarà Pietro Ferrara (Fabrizio Ferracane), dopo aver denunciato l’operato di alcuni mafiosi, a essere delegittimato moralmente dai suoi avversari. L’uomo diventerà vittima di abbandono sociale, economico e istituzionale.

Mascaria, qual è la trama del film

Al centro di Mascaria c’è la storia di Pietro Ferrara, un costruttore siciliano costretto a pagare il pizzo per poter lavorare. Un giorno, però, l’uomo si fa coraggio e denuncia, dando il via a una vera rivoluzione: i mafiosi che lo vessavano vengono arrestati e, per la prima volta, sono condannati a molti anni di prigione. La vendetta dei criminali non tarda comunque ad arrivare: Gaetano Rizzo (Costantino Comito), il capomafia che per anni aveva taglieggiato Pietro, lo accusa pubblicamente di essere stato suo socio in affari. Sono solo bugie, puro fango, ma ormai Ferrara è mascariato (calunniato) e, incredibilmente, viene rinviato a giudizio per associazione mafiosa.

Pietro si trova a vivere una situazione paradossale: da accusatore diventa imputato, ed è costretto a difendersi non solo per dimostrare la sua innocenza, ma anche per proteggere i suoi dipendenti e la sua famiglia. Al suo fianco ci sono l’avvocato Baldani (Fortunato Cerlino), esperto in processi di mafia, e la moglie Mimma (Manuela Ventura), una donna innamorata e premurosa, ma anche forte e lungimirante.

Fonte: IPA

Riccardo (Christian Roberto) è invece il figlio maggiore dell’uomo: il ragazzo, dotato di un carattere ribelle e spesso in contrasto con le idee di suo padre, si troverà suo malgrado a cambiare la propria esistenza. Ignaro degli affari di Pietro, una volta scoperta la verità, non esiterà a schierarsi dalla parte del genitore. Al punto che, diventato adulto, sarà lui a prendere in mano l’azienda di famiglia, cercando di tenerla a galla nonostante gli ostacoli che il sistema giudiziario pone sul loro cammino. Su tutti, l’esclusione dalla white list, con la conseguente impossibilità di lavorare negli appalti pubblici: poiché coinvolto in un procedimento giudiziario per mafia, Pietro si vede negare l’accesso al lavoro. Proprio lui, che per combattere la mafia ha messo in pericolo l’azienda, la sua vita e persino la famiglia.

Mascaria, il cast del film della Rai

Mascaria è liberamente ispirato a una storia vera ed è una coproduzione Rai Fiction-Red Film. Prodotto da Mario Rossini, vanta la regia di Isabella Leoni, oltre che la sceneggiatura di Maura Nuccetelli e Giancarlo Germino con la collaborazione di Giovanni Filippetto. Del cast della pellicola fanno invece parte Fabrizio Ferracane, Manuela Ventura, Christian Roberto, Flavia Orecchio, Costantino Comito, Andrea Tidona, Gaetano Aronica e Fortunato Cerlino.

Mascaria va in onda su Rai 1 alle 21,30 e contemporaneamente in streaming su RaiPlay.