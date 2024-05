Ascolti tv del 23 maggio, Viola come il mare 2 si scontra con Mascaria su Rai 1

"Mascaria" su Rai 1 dà del filo da torcere a Francesca Chillemi protagonista di un'indagine intricata in "Viola come il mare 2" su Canale 5

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Francesca Chillemi in "Viola come il mare 2"

Su Canale 5 Viola come il mare 2, la fiction con Francesca Chillemi soffre per lo share a causa di Mascaria, andato in onda su Rai 1. La battaglia degli ascolti tv si fa sempre più audace.

Infatti, in occasione della Giornata della Legalità, Rai 1 ha trasmesso il film tv Mascaria con Fabrizio Ferracane. Pietro Ferrara è un costruttore siciliano costretto a pagare il pizzo per poter lavorare. Un giorno, però, si fa coraggio e denuncia. È una rivoluzione: i mafiosi che lo vessavano vengono arrestati e, per la prima volta, vengono condannati a molti anni di prigione. Schivo e riservato, Pietro diventa il volto di questa clamorosa vittoria. La vendetta dei mafiosi non tarda ad arrivare e prende forma nel modo più subdolo.

Invece su Canale 5 Francesca Chillemi e Can Yaman in Viola come il mare 2 (leggi la nostra intervista a Chiara Tron) si trovano ad affrontare un caso molto complicato e a metterli in ulteriore difficoltà ci si mette una bimba cui devono badare.

Su Rai 2 Stefano De Martino ha chiuso un’altra stagione di successo, la più vista di sempre, di Stasera tutto è possibile. Tra gli ospiti oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che ha imitato Barbara d’Urso), anche Sergio Friscia, Nathalie Guetta, Ema Stokholma e Fabio Caressa.

Rai 3 ha trasmesso Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima, un docufilm realizzato da un’idea di Caterina Caselli. Mentre su Rete 4 a Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha intervistato Antonio Tajani, vicepremier e Ministro degli Esteri, per indagare – in vista del voto europeo – la politica economica, le tematiche comunitarie e gli scenari internazionali. Spazio, poi, a Giuseppe Conte.

Prima serata, ascolti tv del 23 maggio: vince di poco Viola come il mare 2

Su Rai 1 Mascaria ha intrattenuto 2.057.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Viola Come il mare 2 appassiona 2.059.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile è la scelta di 2.050.000 spettatori pari al 14.3%. Su Italia1 Ambulance ha incollato davanti al video 973.000 spettatori (6.4%).

Su Rai3 Paolo Conte alla Scala – Il Maestro è nell’Anima ottiene 517.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 890.000 spettatori (6.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 936.000 spettatori e il 6.9%. Su Tv8 Quantum of Solace ottiene 490.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove l’ultimo appuntamento con Comedy Match diverte 648.000 spettatori (3.7%).

Access Prime Time, dati del 23 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.091.000 spettatori (21.9%), mentre Affari Tuoi conquista 5.341.000 spettatori (26.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia interessa 2.929.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai2 TG2 Post arriva a 729.000 spettatori (3.6%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.299.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.198.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole appassiona 1.613.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Prima di Domani piace a 691.000 spettatori e il 3.5%. Su La7 Otto e Mezzo interessa 1.620.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Tris per Vincere arriva a 465.000 spettatori pari al 2.4%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 526.000 spettatori (2.7%).

Ascolti tv Preserale, dati del 23 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.804.000 spettatori pari al 24.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.823.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna intrattiene 1.690.000 spettatori (16.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.860.000 spettatori (21.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (489.000 – 4.7%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 420.000 spettatori con il 3.2% e S.W.A.T. arriva a 547.000 spettatori con il 3.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 266.000 spettatori (2.2%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 499.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.187.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 891.000 spettatori (5.2%) e La Gioia della Musica raccoglie 922.000 spettatori (5%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 611.000 spettatori (3.6%). Su La7 Padre Brown raduna 190.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 324.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 415.000 spettatori con il 2.8%.