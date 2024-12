GF, Loredana Lecciso difende la sorella Amanda e punzecchia Shaila: sarà una nuova ospite?

Fonte: IPA Loredana Lecciso attacca Shaila: ecco perché

Loredana Lecciso ha deciso di rompere il silenzio dopo gli ultimi sviluppi nella casa del Grande Fratello che hanno coinvolto sua sorella Amanda. La showgirl pugliese, solitamente riservata e lontana da queste dinamiche, ha usato i social per rispondere a Shaila Gatta, protagonista di un attacco senza mezzi termini contro Amanda il 19 dicembre. D’altronde si sa, una sorella è una sorella e si difende a prescindere.

Amanda Lecciso nel mirino di Shaila Gatta

La tensione nella casa del Grande Fratello ha raggiunto un nuovo picco. Shaila Gatta, reduce dall’ennesima crisi con Lorenzo Spolverato, che ha deciso di chiudere la loro storia, ha perso il controllo dopo aver saputo che Amanda avrebbe dubitato della sincerità della sua relazione.

Durante uno sfogo in sauna con alcune coinquiline, Shaila non ha trattenuto le critiche, definendo Amanda “inopportuna” e “falsa”. “Ma questa Amanda che vuole? Si facesse i fatti suoi! Parla dietro invece di affrontare le persone in faccia.” Parole che non hanno tardato a far discutere sia dentro che fuori dalla casa.

La ballerina non si è fermata alle frecciate, scivolando in attacchi personali: “Alla sua età si comporta ancora così? Dice di volermi bene e poi parla male di me”. Un’escalation di accuse che ha diviso il pubblico tra chi appoggia Shaila e chi invece si schiera con Amanda.

Confronto diretto tra Shaila e Amanda

Nel giardino della casa, Shaila si è avvicinata ad Amanda per affrontare faccia a faccia i suoi dubbi. La ballerina voleva capire il motivo di certe osservazioni fatte da Amanda sulla sua relazione con Lorenzo. Con grande franchezza, Amanda ha ribadito la sua opinione: “Posso percepire dei sentimenti intensi, ma chiamarlo amore è un altro discorso”. Parole che hanno colto di sorpresa Shaila, rimasta spiazzata dal fatto che Amanda non avesse mai espresso chiaramente il suo punto di vista fino a quel momento.

Amanda ha chiarito che il suo commento non voleva ferire, ma era una semplice osservazione: “Vedo due persone che sembrano più impegnate a discutere che a trovare un equilibrio.” Shaila, però, non ha preso bene queste parole e ha accusato Amanda di non essere stata chiara fin dall’inizio. Amanda ha ribattuto con calma, spiegando che parlare in certi momenti sarebbe stato controproducente e che le sue intenzioni erano solo quelle di essere onesta.

Loredana Lecciso difende Amanda

Loredana Lecciso, vedendo la sorella attaccata, non è rimasta a guardare. Attraverso Instagram, ha pubblicato il video dello sfogo di Shaila accompagnandolo con una frase che non lascia spazio a fraintendimenti: “Ditemi che sto sentendo male. Amanda continua a volare in alto!”. Un gesto che ha infiammato ulteriormente il dibattito sui social, lasciando molti a chiedersi se la showgirl deciderà di confrontarsi faccia a faccia con Shaila nello studio del programma.

Alfonso Signorini prepara una sorpresa?

Le dinamiche tra Amanda, l’onnipresente Shaila e ora anche Loredana potrebbero portare a nuovi sviluppi nel reality. Alcuni fan ipotizzano che il conduttore Alfonso Signorini potrebbe decidere di coinvolgere Loredana direttamente nel programma, magari per un confronto acceso in diretta.