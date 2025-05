Anticipazioni Like a Star del 21 maggio, i nuovi team in sfida

Amadeus conduce la seconda puntata di "Like a Star" con una giuria d'eccezione. I team in sfida di fronte a Serena Brancale, Rosa Chemical ed Elio

C’è qualcosa di davvero umano nel desiderio di sentirsi, anche solo per una sera, like a star. È questo l’obiettivo della nuova puntata della singing competition condotta da Amadeus, in onda mercoledì 21 maggio in prima serata sul Nove alle 21,30 e disponibile in streaming su discovery+. Dopo un esordio brillante, che ha visto trionfare l’emozionante performance dell’insegnante lombardo Adolfo nei panni di Mina, lo show torna con sei nuovi team pronti a sfidarsi sul palco più trasformista della tv italiana.

Like a Star, le anticipazioni del 21 maggio

Le luci si accendono, la musica parte, e il sipario si alza su diciotto concorrenti divisi in sei squadre, ciascuna pronta a calarsi nei panni dei propri idoli. Sono uomini e donne comuni, ma con una scintilla speciale: quella che si accende quando cantano. Like a Star è il nuovo talent show di Amadeus, timoniere di un vero e proprio viaggio emotivo che restituisce dignità e valore al sogno di chi canta sotto la doccia immaginando l’applauso di un’arena.

Dopo il successo della prima serata, i nuovi team portano sul palco interpreti storici, con esibizioni che mettono in scena trasformazioni sorprendenti, colpi di teatro e, soprattutto, interpretazioni che sanno andare oltre l’imitazione. Qui, non basta essere simili. Qui bisogna sentire come una star.

La giuria

A guidare i concorrenti in questa avventura, una giuria in cui troviamo competenza tecnica, carisma e sensibilità artistica. Elio, con la sua intelligenza tagliente e il suo orecchio raffinato, è la voce dell’esperienza e del coraggio creativo. Rosa Chemical, presenza ormai imprescindibile nello scenario musicale contemporaneo, porta sul palco l’attenzione per il linguaggio del corpo, lo stile e l’autenticità. Serena Brancale, invece, rappresenta la potenza vocale e la dolcezza dell’intuito musicale.

Sono loro, insieme ad Amadeus, a decidere chi merita di continuare a sognare. Ma dalla seconda manche entra in gioco anche il pubblico in studio, il cui voto può ribaltare ogni pronostico. È il pubblico il vero specchio dello show. Emozionabile, esigente, ma sempre pronto a premiare la verità che passa attraverso la musica.

Il format

Prodotto da Banijay Italia e tratto dal format originale Starstruck, Like a Star ha già conquistato migliaia di spettatori con la sua formula innovativa senza protagonismi effimeri, nessuna ricerca della polemica, ma solo la voglia di raccontare persone vere che trovano nel canto un rifugio o un motivo di rinascita.

Ogni puntata è un mosaico di storie raccontate da Amadeus con grande maestria. C’è chi sale sul palco per omaggiare un padre scomparso, chi per superare una timidezza che sembrava invalicabile, chi per dimostrare a se stesso che il talento può trovare spazio anche fuori dalle grandi città o dai circuiti ufficiali.

Quando e dove vedere Like a Star

La seconda puntata di Like a Star va in onda il 21 maggio dalle 21,30 sul Nove con la conduzione di Amadeus. Lo show va in onda in contemporanea anche sulla piattaforma digitale discovery+ dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Non solo. Il programma è anche visibile sui social attraverso i canali ufficiali e tramite l’hashtag che raccoglie i commenti.