Le Iene, l’ultima intervista a Papa Francesco prima di ammalarsi

L’ultima intervista a Papa Francesco, realizzata da Giovanni Scifoni, viene mandata in onda stasera 22 aprile a Le Iene: un momento per riflettere sulle ultime volontà del Papa, che è tornato nella Casa del Padre il 21 aprile 2025 alle 7.35, come annunciato dal Cardinale Camerlengo Kevin Farrell. A commissionare il lavoro è stata la Penitenzieria Vaticana: l’incontro si è tenuto il 29 gennaio 2025.

L’ultima intervista a Papa Francesco a Le Iene

Realizzata da Giovanni Scifoni il 29 gennaio 2025, prima dell’aggravarsi delle condizioni di salute del Papa, a Le Iene va in onda l’ultima e toccante intervista concessa da Papa Francesco. Il Santo Padre si è spento il 21 aprile: sono ore difficili, accompagnate dal protocollo, momenti che toccano nel profondo, soprattutto per l’impegno che il Papa degli Ultimi ha mantenuto fino alla fine.

Martedì 22 aprile va in onda a Le Iene su Italia1 l’ultima intervista del Papa: il 29 gennaio 2025, per prepararsi al periodo di Quaresima, la Penitenzieria Vaticana ha concordato con Scifoni alcuni contenuti video per i social. Un progetto importante, che ha previsto l’incontro con diverse persone, tra cui killer di mafia o ex tossicodipendenti. L’attore ha dunque rivolto a ciascuna persona una domanda: “C’è qualcosa, nella tua vita, che non ti perdoni?”.

Secondo la Chiesa, il Perdono è uno dei principi fondamentali, in quanto legato a doppio filo alla misericordia di Dio. Nel corso dell’incontro nella saletta attigua all’Aula Paolo VI in Vaticano, Scifoni ha avuto la possibilità di porre la stessa domanda a Papa Francesco. Che ha parlato anche di un rimorso che non è riuscito a perdonarsi.

Le parole di Papa Francesco sul perdono a Le Iene

Il Santo Padre viene ricordato anche e soprattutto per le sue riflessioni in merito al perdono, considerato come la migliore medicina, affermando che perdonare è bello, ma anche essere perdonati. “Dobbiamo distinguere, una cosa è perdonare, un’altra cosa è dimenticare. Non si può dimenticare. Ma perdonare nel ricordo è molto importante. (…) La notte quando faccio un po’ di preghiera e vedo qualcosa che non è andata bene, (dice guardando in cielo, n.d.r.) ‘Perdoname'”.

A Le Iene, Papa Francesco ha affidato anche un rimorso che si è portato a lungo, un gesto che non è riuscito a perdonarsi: “C’era una signora, una signora siciliana, migrante, che aveva perso il marito nella guerra e che aiutava mia mamma, due, tre volte alla settimana. Quando io ero rettore nella facoltà mi hanno chiamato dalla portineria e mi hanno detto che quella signora era lì, per salutarmi. Io ho detto che non c’ero e questo è stato un dolore enorme. Sono passati anni e, già quando ero arcivescovo, il figlio e la figlia sono venuti a salutarmi e poi io l’ho fatta venire. È stata una gioia incontrare quella donna ma io mai mi sono perdonato nell’averle detto di no perché ero indaffarato, e tante altre cose. Quel ricordo torna sempre. Io porto la medaglia che quella signora mi ha dato dopo, prima di morire, la porto tutti i giorni con me e ricordo quello in cui io non mi sono mai perdonato quando mi sono negato nel riceverla”.