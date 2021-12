Laura Pausini, il papà Fabrizio conquista tutti a The Voice Senior

Oscar 2021, le foto della performance di Laura Pausini

“Chi mi ha convinto a fare The Voice sono stati i miei tre nipoti”, così inizia il video di presentazione di Fabrizio, uno dei concorrenti della nuova edizione di The Voice Senior, che abbiamo visto esibirsi nella seconda puntata del 3 dicembre. Quel che nessuno avrebbe potuto immaginare è che questo musicista di Solarolo è il papà di Laura Pausini, punta di diamante della musica italiana. E la sua performance ha colpito proprio tutti.

Fabrizio Pausini, una vita dedicata alla musica

The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, anche in questa seconda edizione ci sta regalando grandi emozioni. Ma il pubblico di certo non avrebbe mai pensato di conoscere il papà di una delle cantanti italiane più famose di sempre. Fabrizio Pausini inizialmente ha nascosto il legame di parentela con Laura, raccontando del suo rapporto con la musica iniziato all’età di 8 anni, quando per la prima volta prese una fisarmonica in mano.

Da quel momento la musica è stata parte integrante della sua vita ed è bello pensare che sia stato proprio lui a trasmettere questa grande passione a Laura Pausini. Oggi la cantante è una delle voci più amate a livello internazionale, al punto da aggiudicarsi un Golden Globe e ad arrivare ad un soffio dal Premio Oscar.

Una performance emozionante

Fabrizio Pausini ha scelto di esibirsi con un brano molto particolare, Ed io, tra di voi di Charles Aznavour. Sono bastate le prime tre note per far letteralmente balzare dalle poltrone rosse i quattro giudici di The Voice Senior, perché il papà di Laura non ha soltanto una splendida voce, ma una profonda sensibilità che traspare a ogni fiato. Era inevitabile che colpisse tutti, arrivando dritto al cuore.

Standing ovation (meritatissima) tra pubblico e giudici, poi il colpo di scena: Fabrizio ha rivelato la sua identità, ammettendo di essere il padre di Laura Pausini. E, tra lo stupore generale, ha raccontato quanto la musica abbia segnato la sua vita, lui che è diplomato in fisarmonica e ha sempre girato l’Italia da cantante e bassista. “Ora si spiega perché Laura arriva al cuore della gente. Con un papà così!”, ha affermato Gigi D’Alessio. E la scelta di Fabrizio è ricaduta proprio sul cantautore napoletano, che da ieri è ufficialmente il suo coach.

Il dolce messaggio di Laura Pausini

Laura Pausini è sempre molto riservata a proposito della sua vita privata, ma in qualche occasione ha parlato del rapporto con papà Fabrizio e dell’influenza super positiva che ha avuto su di lei e sulla sua carriera. In passato lo ha definito “buono, divertente, sognatore e un po’ matto”, una personalità travolgente e appassionata. Il perfetto ritratto del musicista che mette il cuore in ogni singola nota.

La cantante gli ha fatto anche una bella sorpresa su Instagram, condividendo delle dolcissime foto che mostrano i nipotini di Fabrizio davanti alla tv, pronti a fare il tifo per l’amato nonno. “Sei stato fantastico, siamo tutti con te!”, ha scritto Laura. “Tale padre tale figlia, non ci sono dubbi”, ha commentato un follower. E siamo assolutamente d’accordo!