La volta buona non va in onda martedì 24 e mercoledì 25 dicembre: cambio programmazione

Fonte: IPA Caterina Balivo

Da sempre, nel corso delle vacanze natalizie, alcuni programmi del palinsesto televisivo si prendono una pausa per lasciare spazio a eventi e show particolari, pensati per accompagnare gli spettatori nei giorni più festosi dell’anno. Anche quest’anno, la Rai ha confermato alcune modifiche per il 24 e 25 dicembre: tra i cambiamenti più rilevanti, il talk show pomeridiano La volta buona condotto da Caterina Balivo non va in onda in queste due giornate, lasciando spazio a contenuti speciali dedicati al Natale.

“La volta buona”, cambio programmazione del 24 dicembre

Caterina Balivo si ferma, ma solo per qualche giorno. La volta buona, il talk show pomeridiano di Rai1 che ormai da anni tiene compagnia al pubblico a partire dalle 14, non viene trasmesso martedì 24 dicembre. Al suo posto, Rai1 propone uno speciale natalizio de Lo Zecchino d’Oro, un evento che promette di regalare un pomeriggio di festa, musica e grandi emozioni insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano.

Lo speciale è condotto da Cristina D’Avena e Paolo Belli, due volti amatissimi dal pubblico italiano. Insieme a loro, il simpatico puppet Nunù e i due volti social dello Zecchino, Mìmi e Nartico, accompagnano i telespettatori in un viaggio musicale insieme al piccolo e iconico Coro.

A rendere l’evento ancora più speciale la presenza del Maestro Peppe Vessicchio, figura storica e amatissima nel panorama musicale italiano, che presenterà Natale da re, una canzone inedita interpretata proprio dal Piccolo Coro. Durante il pomeriggio, anche spezzoni dei momenti più belli dei 70 anni di Rai e Antoniano, entrambi nati nel 1954, regalando agli spettatori un tuffo nei ricordi più dolci e significativi aspettando la notte più magica dell’anno.

Il talk di Caterina Balivo non va in onda il 25 dicembre

Anche nella giornata di mercoledì 25 dicembre, La volta buona non va in onda. Caterina Balivo si concede un’altra piccola pausa, lasciando spazio a un pomeriggio interamente dedicato al cinema natalizio.

A partire dalle 14, i telespettatori potranno immergersi nell’atmosfera magica di due film a tema: Note d’amore e Colpo di fulmine a Natale” Entrambi i titoli promettono di accompagnare il pubblico fino alle 16:55, regalando storie di amore, speranza e magia natalizia.

Una pausa più che meritata per Caterina Balivo, considerando che, nell’ultimo periodo, gli ascolti del programma sono aumentati. Secondo i dati di giovedì 19 dicembre, la presentazione è stata seguita da 1 milione e 909 mila spettatori con il 15.71% di share, mentre la prima parte ha intrattenuto 1 milione e 600 mila telespettatori con il 13.78% e la seconda e ultima parte ha addirittura toccato poco meno del 18% di share con 1 milione e 665 mila spettatori a casa.

Quando torna “La volta buona”

Cambi natalizi a parte, i fan del programma possono stare tranquilli: La volta buona tornerà regolarmente in onda a partire dal 26 dicembre. Per il giorno di Santo Stefano, Rai1 ha infatti previsto una puntata speciale: un “best of” che raccoglie le interviste più interessanti e gli ospiti più amati di questa stagione.

Sarà un’occasione per rivivere i momenti più emozionanti e divertenti dell’anno ormai giunto al termine. La programmazione standard riprenderà invece da giovedì 27 dicembre, con il consueto appuntamento alle 14 su Rai1.