La vita in diretta, perché non va in onda

Breve pausa per La Vita in Diretta, l’appuntamento quotidiano di Rai 1 condotto da Alberto Matano: la puntata di lunedì 20 dicembre 2021 non va infatti in onda.

Nonostante il conduttore, in auto isolamento per essere entrato in contatto con un positivo, sia risultato negativo e quindi la sua quarantena sia ormai volta al termine, la trasmissione non andrà comunque in onda per lasciare spazio a uno speciale del Tg1 sul Quirinale.

Dunque, il consueto appuntamento pomeridiano del 20 dicembre con La Vita in Diretta non va in onda. Al suo posto, ci sarà un appuntamento a cura del Tg1 dedicato al Quirinale, mentre Rai 1 tornerà alla sua programmazione normale da martedì 21 dicembre.

A quanto pare, negli ambienti Rai, si era inizialmente pensato che a coprire i trenta minuti a disposizione della rete dopo la diretta dal Quirinale sarebbe potuta essere Serena Bortone, con la squadra di Oggi è un altro giorno. Alla fine invece la scelta è ricaduta su un ulteriore allungamento dello speciale Tg1.

Alberto Matano in isolamento volontario

Alberto Matano tornerà quindi regolarmente alla guida de La Vita in Diretta da martedì 21 dicembre. Il conduttore, in quarantena fiduciaria per un contatto indiretto con un positivo al Covid, è risultato negativo e potrà finalmente tornare in tv. Ad annunciarlo, è stato lo stesso Matano nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 19 dicembre, nel segmento del programma dedicato a Ballando con le stelle.

“Sto benissimo, è tutto a posto. Ho avuto un contatto indiretto con una persona poi risultata positiva e quindi per responsabilità mi sono messo in isolamento. Però martedì saremo in onda“ ha detto il giornalista in diretta con Mara Venier.

Proprio nella finalissima del dance show di Rai 1 Ballando con le stelle, il giornalista non era apparso in studio nella sua postazione di opinionista. E il motivo era stato spiegato in diretta. Collegandosi da casa, il conduttore aveva precisato di essersi sottoposto a una quarantena in via precauzionale. I test effettuati nelle ultime ore hanno però scongiurato il rischio di un suo contagio e così Matano potrà tornare in tv al più presto, secondo le indicazioni del medico.