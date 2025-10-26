La Ruota della Fortuna, Gerry mattatore: Alessia vince scalzando il campione

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Gerry Scotti

Nuovo sabato sera, nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna: continua il successo inarrestabile del game show di Canale5 condotto da un Gerry Scotti sempre più mattatore. Il boom che ha avuto il programma, ormai è chiaro a tutti, non è solo il format ben riuscito, ma soprattutto la battuta sempre pronta del conduttore, che riesce sempre a coinvolgere il pubblico ormai affezionato.

E poi ci sono le dinamiche del gioco a tenere incollati gli spettatori allo schermo: sabato 25 ottobre Alessia è riuscita a scalzare il campione Fabrizio, con un colpo di scena inaspettato proprio all’ultimo round dello show.

La Ruota della Fortuna, Gerry sempre un gran mattatore

Se c’è un programma che ha dimostrato in poco tempo il suo enorme successo quello è proprio La Ruota della Fortuna. Merito di un format ben progettato, che animava le serate degli anni Novanta e che è tornato in grande stile, rinnovandosi grazie anche al talento innegabile di Gerry Scotti, conduttore dalla battuta sempre pronta.

Un vero mattatore nella puntata di sabato 25 ottobre, grazie anche alla complicità con Samira Lui, pronta a scherzare e a rispondere a tono a Scotti, in un continuo scambio esilarante.

A scatenare un simpatico botta e risposta la soluzione data da Alessia a uno dei round riguardante il bacio, che fa muovere oltre trenta muscoli facciali: “Se tu stai lì a baciarti tutto il giorno vieni fuori che sei magro così”, ha detto tra le risate del pubblico in studio. “Mettetelo in pratica che stasera è sabato sera!”, ha poi consigliato agli spettatori a casa.

Alessia scalza Fabrizio, è lei la nuova campionessa

Una gara combattutissima quella di sabato 25 ottobre: La Ruota della Fortuna sa regalare ogni sera tanti colpi di scena, e anche questa puntata ha saputo tenere incollati gli spettatori con una sfida accesa tra il campione Fabrizio, rimasto in carica per una sola serata, e Alessia, la donna di Siracusa che con il suo bel sorriso ha saputo conquistare sia Gerry che la vittoria.

Il campione nei primi round ha mantenuto il primo posto, ma al gioco del “Triplete” non è riuscito a conquistare il primato, mentre Alessia indovinava due delle tre frasi misteriose approfittando dell’errore dell’altro concorrente, Leonardo. Ma è stato all’ultimo round che la situazione si è totalmente ribaltata: la siciliana è riuscita ad azzeccare la soluzione del gioco, aggiudicandosi la vittoria con 11.900 euro.

“Colpo di scena all’ultima frase, la gente guarda e non ci crede!”, ha detto Gerry Scotti rimanendo stupito per la vittoria inaspettata, lasciandosi come sempre stupire dalla dinamica del gioco che sa riservare ogni sera grandi sorprese. Il conduttore ha salutato il campione Fabrizio, mentre accompagnava Alessia alla “Ruota delle Meraviglie”. La donna è riuscita ad aggiudicarsi una busta verde con ben 10.000 euro, mentre nelle altre due c’erano rispettivamente 5.000 e 1.000 euro. Un bel bottino per Alessia, che oltre al titolo di campionessa è riuscita a portarsi a casa 21.9000.