Gerry Scotti è decisamente esaltato dai risultati ottenuti con La Ruota della Fortuna. Non che nella sua lunga carriera manchino i successi, anzi. Ha però accusato molto il colpo della messa in pausa di Striscia la Notizia, ed è stato felice di poter fronteggiare la rivale Rai con ciò che preferisce: un game show. Tutto questo entusiasmo è oggi ben visibile, dal momento che in studio è un vero mattatore, anche se a volte supera il limite.

Gerry Scotti versione Tarzan

Il confronto a distanza con Stefano De Martino ha “gasato” Gerry Scotti. Gli ha ridato un bel po’ d’energie dopo anni poco entusiasmanti sotto il fronte degli ascolti. Il pubblico guarda con grande costanza La Ruota della Fortuna, in una fascia che sembrava dominata in maniera esclusiva da Affari Tuoi.

I toni con il collega si sono placati, per fortuna, dopo aver fatto piovere svariate accuse su di lui e il suo programma. Oggi il clima è più sereno e Scotti guarda soltanto in casa propria, o quasi. In studio fa il mattatore e sembra inarrestabile, come dimostra l’ingresso durante l’anteprima dello show.

Ha infatti deciso di sorprendere la band e “invadere” il territorio di Samira Lui. È apparso alle loro spalle, spaventandoli un po’. All’inizio della puntata, invece, i musicisti in studio hanno proposto una versione live di Tarzan Boy dei Baltimora.

Gerry non si è trattenuto ed è entrato gridando come se fosse Tarzan. Ha poi spinto il pubblico a fare lo stesso, definendoli i Tarzan urbani, accogliendoli in quella che ha stranamente definito la loro “ora d’aria”.

“Come si chiama la compagna di Tarzan? Jane? A me risulta si chiami Samira!”. Grande entusiasmo, pugni battuti sul petto, ancora urla e poi via dai concorrenti. Un vero e proprio mattatore, solo che a volte si fa prendere un po’ troppo la mano. Basti pensare al “Bionda” detto a una concorrente giovanissima, spiegando che chiama così tutte le donne.

La bella ospite

C’è qualcosa in Gerry Scotti che un po’ richiama Mara Venier. Raggiunta una certa età, quell’atteggiamento da zio/a si fa vagamente prepotente. Intorno a loro si intravedono sorrisi un po’ forzati e si spinge a far finta di nulla, ma il tiro andrebbe un po’ corretto.

Giunto alla ruota, ha presentato i tre concorrenti. Due chiacchiere con la neo campionessa, che ha vinto 12mila euro nella puntata del 23 ottobre e sottolinea come sia il compleanno di sua figlia. Auguri da parte di Gerry, che presenta la prima sfidante, ricordando d’apprezzare molto le sue terre, e poi arriva dal secondo sfidante.

Per Gerry è un artista, con riferimento al suo aspetto estetico, e invece è un dottorando. Per la serie non giudicare un libro dalla copertina. Fabrizio non è però né un pittore né un musicista, bensì uno studente in chimica industriale, che sogna di aprire una società tutta sua per dedicarsi alla chimica sostenibile.

“Adesso anche la chimica è sostenibile, grazie alle nuove generazioni”. Accondiscendenza a parte, ignorando il fatto che la sostenibilità non sia un’invenzione bensì un modo di indirizzare il mondo per decenni ignorato, passa alla sua accompagnatrice.

Individuata la “bellissima ragazza”, Gerry scopre che è una collega dottoranda. Ed ecco il prezioso commento del padrone di casa: “Non ci sono più i dottorandi di una volta. Guardate lì. Se avessi avuto delle colleghe così, non avrei mai smesso di studiare”.

Che gag

Potevamo farci mancare poi il teatrino con Samira Lui per quanto riguarda il “Giramondo”? Niente affatto. La valletta pronuncia la parola “hulu”, Gerry fa un’espressione stranita e chiede: “Culu?”. Che incredibile gag ben scritta.

Ma non finisce qui, dal momento che si va avanti ancora un po’: “Io ho capito culu, lei cosa ha detto? Con la g? Gulu? (…) Ah, hulu, sempre culu è. In Toscana si dice così, che hulu hai avuto”.