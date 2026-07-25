La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti confessa il “flirt” di Zanzibar: “Avete scoperto il mio altarino in prima fila”

IPA Ruota della Fortuna, 24 luglio 2026

Il gossip più inatteso della serata non riguardava nessun concorrente, ma il padrone di casa. Nella puntata di venerdì 24 luglio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha aperto ballando con una signora seduta in prima fila, per poi fingere di essere stato colto in flagrante: “Avete scoperto il mio altarino in prima fila, prima o poi ti beccavano i paparazzi, è una signora con cui ho condiviso dei bei momenti a Zanzibar”. Uno scoop (finto) durato il tempo di una risata, giusto per scaldare lo studio.

Il resto della puntata, invece, ha avuto una sola protagonista: la sfidante Arianna, arrivata da Monte San Giusto, in provincia di Macerata, che ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere, fino a un bottino finale di 72.600 euro.

L’apertura tra George Harrison e il “flirt” di Zanzibar

Ad accogliere Gerry Scotti in studio i Fortuna Five, con un omaggio che il conduttore ha voluto gustarsi in silenzio, mano alzata a zittire il pubblico:

“Non l’ho voluta rovinare, finalmente me l’hanno regalata, la chitarra piange e sono le note scritte 50 anni fa da George Harrison. Basta, è troppo signori, semplicemente benvenuti a La Ruota della Fortuna“.

Poi l’ingresso di Samira Lui, ancora una volta sulle note di Ermal Meta, e l’immancabile scambio con il conduttore, che si è preso pure il merito del suo look: “Stai bene con il vestitino che io stesso ti ho confezionato, sono coreografo e costumista”. La risposta di lei, ormai rodata: “Lei sa fare tutto”.



Arianna vince tutte le manche e lascia gli avversari a zero

A difendere il titolo c’era Donatella, la campionessa di Potenza reduce dai 25.500 euro conquistati giovedì. Con lei Alessio, studente di Ingegneria elettronica di Arbus, in provincia di Cagliari, la cui famiglia gestisce un’attività di pecore nere, e appunto Arianna, che lavora per un’azienda della moda.

La sfidante marchigiana ha risolto in sequenza “Piatti Estivi” (dedicato alla Banana Po’e, dolce praticamente impossibile da conoscere), “Cartoline da” a tema Rodi, il tabellone dei “Tormentoni” e persino “Ciak, si gira”, la manche più ricca della serata, dedicata ad Alla ricerca di Nemo.

Al “Traghetto Express” ha trovato anche lo spicchio speciale, volando a 26.600 euro mentre i suoi avversari restavano inchiodati a quota zero. Dopo il “Triplete” la classifica era ormai già fatta: Arianna a 27.600 euro, Donatella a 2.000, Alessio senza nemmeno un euro.

E “L’Ultimo Round”, a tema “Sogno estivo”, ha certificato il dominio: soluzione ancora sua e montepremi a 57.600 euro. “Una cifra stellare”, ha commentato Gerry Scotti, mentre la neo campionessa minimizzava: “Sono stata fortunata”.



La Ruota delle Meraviglie e il bluff di Gerry Scotti

Prima delle tre frasi finali a tema “Piede”, spazio alla vita privata di Arianna: il fidanzato insegna surf in Marocco, dettaglio che Samira Lui ha commentato al volo (“Ha proprio la faccia da surfista”) e che ha offerto a Scotti l’assist per una delle sue:

“Ti mando mio figlio, che è appassionatissimo. Io lì ho praticato anni e anni, non ci credono, ma non siamo qui a parlare di me”.

Alla Ruota delle Meraviglie, la parte più attesa della puntata, la neo-campionessa Arianna ha indovinato solo la seconda frase, guadagnandosi una busta verde. La prima, rossa, conteneva 10.000 euro. Quella verde ne ha svelati 15.000, portando il totale a 72.600 euro. Restava la busta numero 3, e Gerri Scotti ha giocato a fare il tragico: “Dai, facciamola andare via così, almeno è contenta. Io devo dire anche le brutte notizie, non c’è niente da fare, tu lasci qui 1.000 euro”. Il finto dramma di rito, per una serata che ad Arianna è andata benissimo comunque.