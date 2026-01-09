La Ruota dei Campioni, anticipazioni e ospiti del 9 gennaio

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio Stampa Mediaset Samira Lui e Gerry Scotti conducono "La Ruota dei Campioni"

Gerry Scotti sembra non volersi prendere nemmeno un momento di pausa quando si tratta di far girare la fortuna. Stasera, venerdì 9 gennaio, Mediaset si prepara a un nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni.

Una serata in cui le menti più svelte e intuitive di questa edizione de La Ruota della Fortuna sono pronte a sfidarsi in un torneo ricco di manche, tabelloni e, ovviamente, tanto divertimento. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni.

“La Ruota dei Campioni”, le anticipazioni del 9 gennaio

Se La Ruota della Fortuna è ormai diventata un appuntamento fisso e immancabile per il pubblico dell’access prime time Mediaset, non poteva mancare un torneo speciale dedicato ai migliori campioni della stagione.

È così che stasera, venerdì 9 gennaio, Gerry Scotti torna su Canale 5 con La Ruota dei Campioni, una puntata pensata per rimettere in gioco i concorrenti che, negli ultimi mesi, sono riusciti a portarsi a casa i montepremi più alti del game show. Una sfida che riunisce volti già noti e amatissimi dal pubblico, pronti a rimettersi in gioco per dimostrare di essere davvero i migliori.

La serata si preannuncia ricca di sfide e tabelloni da indovinare prima degli avversari, con una struttura articolata in tre incontri tematici dedicati ai Campioni della televisione, della musica e del cinema. Tre mondi diversi, ma ugualmente familiari per il pubblico, che metteranno alla prova memoria, intuito e velocità dei concorrenti.

Ogni tema sarà composto da cinque round e vedrà sfidarsi tre giocatori alla volta. Al termine dei vari incontri, solo i tre concorrenti che avranno accumulato il montepremi più alto accederanno alla fase finale della serata, una manche decisiva che decreterà il vincitore assoluto.

A conquistare il titolo sarà infatti un solo concorrente, quello con il bottino più consistente, che verrà proclamato Campione dei Campioni. Per lui si aprirà l’accesso all’amatissima Ruota delle Meraviglie, il momento più atteso e temuto, in cui la posta in gioco si fa altissima e il sogno può diventare realtà: in palio, infatti, ci sono fino a 300mila euro.

Gli ospiti de “La Ruota dei Campioni”

A spezzare il ritmo della competizione e ad accompagnare la serata ci pensano una serie di ospiti d’eccezione: in studio Gerry Scotti accoglie I Ricchi e Poveri, da sempre volti di una musica che attraversa generazioni. Ma non solo: accanto a loro c’è Andrea Pucci, che affianca la serata con la sua consueta ironia contribuendo al clima leggero e informale che da sempre caratterizza il programma.

Al tabellone resta immancabile Samira Lui, ormai una spalla imprescindibile per Gerry Scotti. In una stagione in cui il successo del programma è passato anche dal loro sodalizio, la complicità tra i due accompagna il gioco con naturalezza, diventando uno degli elementi più riconoscibili e apprezzati della Ruota.

Dove e quando vedere la puntata

La nuova puntata de La Ruota dei Campioni va in onda stasera, venerdì 9 gennaio, a partire dalle 20:40 su Canale 5. Una serata a cavallo tra l’access prime time e la prima serata che durerà fino a tarda sera e che potrà anche essere seguita in contemporanea su Mediaset Infinity.

