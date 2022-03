La Pupa e il Secchione, perché cambia giorno e quando va in onda

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

La Pupa e il Secchione Show, il reality che vede al timone Barbara D’Urso in pima serata su Italia 1, cambia eccezionalmente giorno per una settimana. Non temete, nessun rimpiazzo o cambio strategico per l’auditel, tornerà presto all’appuntamento classico del martedì.

Cambio di palinsesto per La Pupa e il Secchione Show

Barbara D’Urso sta dividendo il pubblico di Italia 1 con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, tra ascolti ballerini e coppie che già fanno discutere, tra concorrenti famosi e non. Per questo la notizia del cambio di giorno del reality ha fatto tremare gli spettatori. Cosa sta succedendo? Non si tratta di questioni di auditel o di controprogrammazione, bensì di esigenze calcistiche.

Infatti, martedì 29 marzo La Pupa e il Secchione Show non andrà in onda, la puntata verrà recuperata eccezionalmente venerdì 1 aprile. Lo slittamento al venerdì durerà solo una settimana. Infatti, qualora la nazionale di calcio italiana giovedì 24 marzo battesse la Macedonia del Nord, nei playoff per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, il prossimo 29 marzo si terrebbe un’altra partita degli Azzurri, contro la squadra vincitrice del match tra Portogallo e Turchia.

Per questo Mediaset ha deciso di non far scontrare il reality di Barbara con la Nazionale. Non l’aspetta però una sfida da poco: il venerdì di Rai 1 è dominato da Milly Carlucci e Il Cantante Mascherato. Chi vincerà questa sfida?

Da Italia 1 assicurano che si tratterà di un cambio solo per quella settimana, per poi tornare all’appuntamento classico del martedì sera, e che la decisione è stata presa prima del risultato degli ascolti, assai deludenti, della seconda puntata. Infatti, La Pupa e il Secchione Show ha registrato solo 9.1% di share, pari a 1,37 milioni di spettatori, contro la nuova fiction di Rai 1, Studio Battaglia, che ha doppiato il reality con 18.7% di share, circa 4 milioni di spettatori, vincendo la serata.

La Pupa e il Secchione: la pupa d’eccezione della seconda puntata

Tutte le coppie si sono formate e incontrate nella seconda puntata de La Pupa e il Secchione, ma Barbara D’Urso ha voluto rinfrescare la puntata con una Pupa per una notte d’eccezione: la finalista del GF Vip 6 Lulù Selassié.

La sorella della vincitrice di questa edizione ha ballato, o meglio twerkato sulle note di un brano di Cardi B, come aveva già fatto nella casa. Finita la sua esibizione è stata la volta dei concorrenti, che si sono messi in gioco con un sensuale ballo. La Princess ha premiato la “troppia”, il team formato da Alessandro, Emy e Asia.

Durante la puntata non sono mancati gli scontri, come quello che ha visto protagoniste la Pupa Mila Suarez e l’opinionista Soleil Sorge. La Suarez, ex fidanzata di Alex Belli e compagna di Amedeo Goria, è in gara con il secchione Mirko Gancitano, futuro sposo di Guenda Goria. A chi l’ha accusata di stuzzicare troppo il ragazzo ha risposto lanciando una frecciata a Soleil: “Tranquilli, fa parte del gioco, io non tocco gli uomini sposati o fidanzati”.

Per questa volta la Sorge non ha contrattaccato, ma non sono mancati scambi di battute al vetriolo tra le due durante tutta la puntata.