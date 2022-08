La Notte della Taranta 2022, Elodie balla la pizzica in top rosso e conquista Melpignano

Fonte: IPA Elodie

Le promesse di Elodie sono state mantenute. L’artista romana, ospite all’edizione 2022 de La Notte della Taranta, aveva dato un assaggio della sua esibizione sul palco di Melpignano direttamente sui suoi canali social. Con crop top e gonna bianca, aveva condiviso con tutti le immagini delle prove della pizzica tribale che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico, tornato foltissimo in piazza dopo gli anni di stop causati dalla pandemia.

Elodie a La Notte della Taranta, la sua pizzica tribale

È stata l’edizione dedicata a Pier Paolo Pasolini, con Dardust scelto come maestro concertatore. Marco Mengoni, Stromae, il rapper Massimo Pericolo tra i tanti ospiti della prima edizione con tutto il pubblico in piazza. Ed Elodie, meravigliosa, con la chioma sciolta e riccia a incorniciare un viso magnetico. Quello con il quale ha rapito il pubblico di Melpignano accorso per rinnovare la tradizione del concertone di fine agosto.

La messa in onda televisiva è attesa per il 1° settembre, in seconda serata su Rai1, ma le immagini dello spettacolo sono corse veloci sui social ufficiali della manifestazione e in quelle dei partecipanti. Vediamo così una Elodie completamente calata nel ruolo, scelta per ballare la pizzica di San Vito e la pizzica tribale. L’outifit è quello richiesto per l’occasione, con un top rosso abbinato a una maxi gonna nera che ha agitato con vigore sul palco, nel quale si è mossa perfettamente con i ballerini.

La partecipazione all’evento di Melpignano arriva nei giorni del debutto in Ti mangio il cuore, in cui Elodie ha mosso i primi passi nel mondo del cinema. La pellicola, girata nel Gargano, racconta la storia di un amore impossibile tra due ragazzi appartenenti a due famiglie rivali. Le prime immagini di lei come attrice sono apparse nel trailer del film, condiviso anche sui social dell’artista.

Elodie, una stagione ricca di successi

La Notte della Taranta è stata solo l’ultimo degli impegni di Elodie, sempre più amata dal pubblico. In radio con il suo singolo Tribale, trasformato da subito in una hit, ha letteralmente fatto il giro dell’Italia con la sua musica, al Tim Summer Hits e al Battiti Live. Poco prima, è stata la madrina del Pride di Roma, dove si è divertita, ha cantato e ha guidato la manifestazione con una tutina scintillante (e rosa), che ha portato – con un taglio più audace – in occasione della sfilata di Valentino a Piazza di Spagna. A Marateale, invece, ha portato un lungo abito arancione con i capelli sciolti, in una delle prima apparizioni senza le sue celebri treccine.

L’amore, poi, sembra procedere a gonfie vele. Si parla insistentemente di un possibile legame con Andrea Iannone, mai confermato dai due, mentre lei si è detta ancora innamorata di Marracash. È con lui che ha diviso gli ultimi anni della sua vita, anche dopo la fine dell’amore e la decisione di lasciarsi. I due non si sono mai divisi davvero ma sono rimasti amici, condividendo ancora i momenti più importanti della loro vita. Dopo aver partecipato ai concerti l’uno dell’altra, Elodie ha passato l’estate con gli amici e con Diletta Leotta.