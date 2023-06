“Italia loves Romagna”, il duetto Giorgia-Pausini emoziona. Ma Elodie ruba la scena

Fonte: IPA 10 look di Elodie a cui ispirarsi

Una serata magica, che ha visto scendere la musica in campo per portare solidarietà a una regione recentemente colpita da un disastro naturale: è Italia loves Romagna, un grande concerto che ha visto alternarsi i più grandi artisti del panorama musicale italiano. Impossibile non emozionarsi con il duetto di Giorgia e Laura Pausini, o sulle note intonate da Andrea Bocelli e Zucchero. Ma se c’è un’artista che ha saputo conquistare quel palco e rubare la scena a tutti è stata Elodie, con la sua voce unica (e non solo).

Italia loves Romagna: il duetto Giorgia-Pausini fa impazzire i social

Non poteva che emozionarsi su un palco così carico di significato: Laura Pausini è tornata a cantare a Italia Loves Romagna, commuovendosi parlando della sua terra. La cantante è stata tra le prime a mobilitarsi affinché si potesse fare qualcosa per aiutare concretamente la regione colpita a maggio da una terribile alluvione.

“Sto per partire per la mia nuova avventura live dopo 4 anni, ma tornare in scena partendo da questo concerto benefico avendo la possibilità di mettere a disposizione la mia voce per le nostre zone così colpite, mi commuove profondamente. Torno sul palco per loro e a loro dedico tutta la mia voce”.

Romagnola doc, Laura Pausini non poteva che essere una delle protagoniste del concertone benefico del Campovolo. La cantante è entrata entra in scena cantando “a cappella” Romagna Mia, un omaggio alla sua amata terra, accompagnata dalla voce dei 40mila accorsi da tutta Italia per sostenere e aiutare le popolazioni dell’Emilia Romagna.

“Il coraggio di viaggiare e di fare il mio lavoro me l’hanno dato la Romagna. Tutto questo amore l’ho conosciuto qui”, ha detto con la voce rotta dalla commozione. Poi, dopo aver emozionato tutti con le sue parole, Laura Pausini ha proseguito chiamando sul palco l’amica Giorgia.

Le due cantanti si sono esibite con un duetto sulle note di You’ve got a friend, scritta da Carole King e portata al successo da James Taylor nel 1971: un vero e proprio successo social, acclamato da tutti gli utenti sul web.

Elodie conquista tutti: la sua energia sul palco di Italia loves Romagna

Un look total black per Elodie, che ha brillato di luce propria sul palco di Italia loves Romagna: la cantante ha fatto il suo ingresso – con una falcata degna di una top model – con un completo con blazer e pantaloni neri in raso e intimo in bella vista.

Dalla regina di sensualità e icona della musica del momento, non ci si poteva aspettare niente di diverso: Elodie ha conquistato tutti. Si è esibita sulle note di Vertigine e Due, il singolo presentato all’ultimo Festival di Sanremo, accompagnata dalle voci dei 40 mila presenti al Campovolo.

Sono bastate solo due canzoni per trascinare con la sua grande energia tutto il pubblico, poi è arrivata Alessia Marcuzzi – una delle conduttrici della serata insieme ad Amadeus – a smorzare l’emozione del momento. “Si può dire la bonaggine? Si può dire!”, ha detto riferendosi all’artista. E non possiamo che darle ragione.