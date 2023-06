“Italia Loves Romagna”: dove e quando vederlo, super ospiti e cantanti

Fonte: IPA Italia Loves Romagna, gli artisti sul palco

Per sostenere la Romagna, dopo l’alluvione, è previsto l’evento benefico Italia Loves Romagna – Il Concerto all’Arena di Reggio Emilia, ovvero a Campovolo. Il mondo della musica e dello spettacolo scendono in campo per offrire un aiuto concreto alla popolazione colpita dall’alluvione. Il concerto-evento è previsto per sabato 24 giugno: con il pensiero, è impossibile non tornare indietro nel tempo, al concerto organizzato dopo il terremoto che ha colpito l’Emilia. Una terra che non ha intenzione di perdere il sorriso e che ha sempre cercato di rialzarsi con grande coraggio e orgoglio.

Italia Loves Romagna: la data, l’orario e dove vederlo in diretta

Uno spettacolo in piena regola: ad avere presentato il concerto-evento è il Ministero della Cultura di Roma. Italia Loves Romagna – Il Concerto prevede in scaletta tantissimi artisti, così come conduttori d’eccezione. In molti hanno risposto al “grido d’aiuto” della Romagna, confermando la propria presenza e mettendosi al servizio dell’organizzazione a scopo di beneficenza.

L’evento è stato organizzato per sabato 24 giugno alla RCF Arena, e possiamo vederlo in televisione in diretta su Rai1, in prima serata, dalle ore 20.30. Su RaiPlay, sempre a partire dalle 20.30, è previsto Italia loves Romagna – Il backstage, la cui conduzione è stata affidata ad Andrea Delogu. L’evento non ha solo riunito artisti da ogni parte d’Italia, ma anche le principali emittenti radiofoniche italiane, capitanate da Radio 2, tra cui RTL 102.5, Radio Italia, Radio Norba, Radio Bruno, Radiofreccia e tante altre, a testimonianza che la solidarietà unisce sempre.

I cantanti e i super ospiti del concerto-evento dedicato alla Romagna

Sono ben 18 i grandi protagonisti della musica italiana che hanno risposto “sì”, unendosi a questo incredibile momento di solidarietà. Sul palco, una sfilza di grandi nomi: Andrea Bocelli, Blanco, Giorgia, Emma, Elodie, Elisa, Fiorella Mannoia, Irama & Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Gianni Morandi, Laura Pausini, i Negramaro, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. Il cantante Tananai – all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino – aveva già rivolto un pensiero alla popolazione colpita dall’alluvione nel corso del concerto di Radio Italia, insieme a Eros Ramazzotti.

Il concerto-evento, inoltre, vede la partecipazione straordinaria di conduttori e conduttrici d’eccezione, in veste di testimonial, dal calibro di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. L’obiettivo dell’evento è di contribuire in prima battuta alla ricostruzione, ma non solo: perché è importante tenere i riflettori accesi su coloro che chiedono di ripartire, di ricominciare, anche dopo un dramma che sembrava senza fine.

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, ha fatto sapere che i fondi raccolti, grazie al numero solidale 45538, attivo da giovedì 22 giugno fino al 5 luglio 2023, è destinato a “Progetti dedicati alla cultura: scuole, biblioteche, scuole di musica nelle provincie più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna. (…) Il fango è riassorbito, si rischia di non vedere più che c’è bisogno”.

Con il sostegno degli artisti e della musica italiana, Campovolo, così, si ritrova ancora una volta ad essere il “teatro di un immenso moto solidale” dopo la tragedia dell’Emilia. Inoltre, a Italia Loves Romagna c’è la partecipazione straordinaria dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC). Tutto il ricavato, dai biglietti fino ai messaggi al numero solidale, verrà devoluto in beneficenza.