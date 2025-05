Isola dei Famosi, sondaggi del 12 maggio: chi rischia nella puntata di stasera

Fonte: IPA Veronica Gentili

È tutto pronto per la seconda puntata in diretta dell’Isola dei Famosi, il reality show di Canale5 tornato in onda con tante novità, prima fra tutti la conduzione della giornalista Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura nel ruolo di opinionista, e da Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras.

Sebbene l’avventura dei naufraghi sia iniziata da pochissimo, le liti e le discussioni sono già tante, così come i segni di cedimento di alcuni concorrenti, che stanno già pensando a un ritiro. Intanto c’è già chi rischia di essere eliminato dal gioco: cosa dicono i sondaggi del 12 maggio.

Isola dei Famosi, chi sono i nominati del 12 maggio

L’Isola dei Famosi è già entrata nel vivo, con le prime liti e tensioni crescenti: basti pensare alla discussione tra Alessia Fabiani e Antonella Mosetti, che ha portato quest’ultima – complici anche il caldo, la mancanza di sonno e la fame – a valutare il ritiro dal reality. Ma non solo: la showgirl ha svelato nel confessionale in un videomessaggio che il suo malessere è legato alla perdita del padre. “Credevo che questa esperienza mi avrebbe aiutata a ritrovare una nuova energia, a distrarmi. Invece, l’assenza di comfort e stimoli ha fatto riemergere ogni emozione”.

Nel frattempo gli equilibri in Honduras sono già delicati e potrebbero cambiare velocemente: mentre è ancora incerto il destino del cantante neomelodico Angelo Famao, che nelle ultime ore potrebbe aver rivalutato di abbandonare l’Isola, quel che è certo è che sono quattro i naufraghi in nomination.

Stando alle anticipazioni si tratta di Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Carly Tommasini: sarà uno di loro a essere eliminato dal gioco. Mentre il figlio di Rocco Siffredi al momento sta optando per una strategia da basso profilo, Adinolfi si è già creato diversi nemici sull’Isola, cercando la polemica a tutti i costi.

Sarà difficile per il pubblico scegliere chi eliminare, anche perché sia Carly che Patrizia si stanno rivelando due personaggi di un certo rilievo: la prima impulsiva e sopra le righe, la seconda leader ma sempre con un’opinione pronta da esprimere. Saranno premiate o dovranno cambiare strategia?

Chi esce stasera, cosa dicono i sondaggi

Il televoto della puntata di lunedì 12 sarà eliminatorio: il pubblico sarà chiamato a votare il proprio naufrago preferito e il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare l’Honduras. Gli spettatori si sono già in parte espressi attraverso i sondaggi, che su ForumFree hanno già dato un verdetto molto chiaro: Patrizia Rossetti è la favorita del pubblico, con oltre il 46% di preferenze. Una percentuale importante che lascia il resto dei concorrenti in nomination in una posizione di forte svantaggio e soprattutto di grande incertezza.

A seguire infatti, con un netto distacco, c’è Carly Tommasini con il 19.55% dei voti. Numeri ancora più bassi per Mario Adinolfi, che riceve il 17.95% dei voti. A rischio eliminazione, secondo le proiezioni, è Lorenzo Tano con il 16.03% delle preferenze. Se dovesse salvarsi dovrà rivalutare bene le sue strategie: cercherà di emergere o dovrà lasciare l’Isola?