Anticipazioni Isola dei Famosi del 7 maggio: cosa succede nella prima puntata

Fonte: IPA Veronica Gentili

L’Isola dei Famosi 2025 riapre i battenti questa sera, mercoledì 7 maggio, su Canale5, con una ventata di novità e un cast completamente rinnovato. Alla guida del reality, per la prima volta, Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura e dall’inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli, entrambi al debutto nel ruolo. Il programma ha già un grande obiettivo: quello di riportare il pubblico al centro dell’azione, con sfide estreme e dinamiche imprevedibili tipiche di questo reality tutto legato alla sopravvivenza.

Isola dei Famosi, le anticipazioni del 7 maggio

Veronica Gentili, attrice e giornalista, debutta alla conduzione di un reality show, portando con sé un bagaglio di esperienze televisive che spaziano da Le Iene – di cui è ancora alla guida e Stasera Italia. Il suo arrivo segna un tentativo di rilancio per il programma, dopo una stagione precedente poco brillante in cui la Rete aveva provato a introdurre Vladimir Luxuria alla conduzione. Gentili ha dichiarato di voler riportare l’Isola alle sue origini, prendendo anche esempio da Simona Ventura che in quest’edizione veste i panni di unica opinionista, prendendo così il posto di Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Tra i 20 naufraghi di questa edizione spiccano nomi come l’ex tennista Camila Giorgi, alla sua prima esperienza televisiva, e Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Il cast include anche personaggi come Mario Adinolfi, Dino Giarrusso e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi. I concorrenti saranno divisi in due gruppi e dovranno affrontare prove fisiche e psicologiche in un ambiente ostile, senza alcun comfort.

Il ritorno di Simona Ventura

Simona Ventura torna all’Isola, questa volta nel ruolo di opinionista, portando la sua esperienza e il suo carisma in studio. Di questo reality, è stata inoltre concorrente, rimettendosi in gioco come solo lei sa fare. In quell’edizione, la conduzione era quella di Alessia Marcuzzi ed erano i primi anni dello show in onda su Mediaset. Dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli racconterà in diretta le avventure dei naufraghi, per proporre al pubblico uno sguardo privilegiato sulle dinamiche del gruppo. “La ruota gira e ha girato per il verso giusto. Poi bisogna impegnarsi per indirizzarla, anche tu devi fare la tua parte. Basta soltanto aspettare, come in amore. Arriva quando meno te lo aspetti. Per me questo è un anno da incorniciare”, ha detto prima di partire, mostrando grande entusiasmo per questo nuovo impegno televisivo.

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2025 si aggiudicherà un montepremi di 100.000 euro, di cui il 50% sarà devoluto in beneficenza. Un incentivo che aggiunge un valore etico alla competizione, spingendo i concorrenti a dare il massimo non solo per sé stessi, ma anche per una causa nobile.

Dove e quando vedere l’Isola dei Famosi

La prima puntata andrà in onda questa sera alle 21,30 su Canale5, subito dopo la consueta puntata di Striscia La Notizia, e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Il daytime sarà trasmesso tutti i giorni su Canale5 alle 13,40 e alle 16,40, con ulteriori aggiornamenti su Mediaset Extra e sui profili social del programma. Non solo: lo show vivrà anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti dei telespettatori che seguono la diretta.