Sondaggi Isola dei Famosi del 28 maggio, chi esce stasera

Fonte: IPA Veronica Gentili

Una notte decisiva quella che attende i naufraghi, mentre i telespettatori sono pronti a far sentire la loro voce. L’Isola dei Famosi torna in onda mercoledì 28 maggio, e l’aria si fa densa di attesa e di speranze per chi vuole proseguire nel gioco. Veronica Gentili conduce con passo sicuro questa stagione, affiancata dall’opinionista d’eccezione Simona Ventura, che come sempre non risparmia commenti e spunti di riflessione. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli raccoglie emozioni e tensioni in diretta da un’isola che non fa sconti a nessuno. Ma chi sarà costretto a fare le valigie?

Cosa dicono i sondaggi

Tre nomi e un solo verdetto dato che le percentuali non mentono. Secondo i sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum Free, il pubblico sembra avere già un’idea precisa di chi salvare. In testa c’è Patrizia Rossetti, vera veterana della televisione italiana, che incassa oltre il 45% delle preferenze. Un segnale forte, quasi una dichiarazione d’affetto da parte dei telespettatori.

Dietro di lei, distanziati di pochi punti, Alessia Fabiani (27.46%) e Mirko Frezza (26.78%) si contendono un posto nel cuore – e nel televoto – del pubblico. Ma uno dei due potrebbe dover dire addio all’esperienza dell’Isola dei Famosi. Il margine è sottile, quindi il loro destino è appeso a pochi voti.

La forza di Mirko Frezza

La scorsa settimana, Mirko Frezza ha sorpreso tutti. L’attore romano, con un passato duro alle spalle e una sensibilità che si fa sentire parola dopo parola, aveva espresso il desiderio di abbandonare il gioco. Un momento di crisi? Forse. Ma a riportarlo sui suoi passi è stata Simona Ventura, che con la sua energia gli ha ricordato cosa vuol dire non mollare. Un confronto aperto, che ha risvegliato in Mirko la voglia di restare.

Ora, però, la scelta non è più sua. Tocca al pubblico decidere se concedergli un’altra possibilità sull’Isola dei Famosi. La sua parabola umana e televisiva è una delle più vere di questa edizione: la domanda è se basterà a tenerlo a galla e rimetterlo in pista all’interno di un gruppo già troppo debole.

Il verdetto del televoto

Ogni puntata si apre su nuove evidenze e mette in campo una competizione senza esclusione di colpi, mentre il gruppo inizia a mostrare le prime vere fratture. I meccanismi dell’Isola dei Famosi non sono mai solo fisici. Esiste un gioco più sottile che si stabilisce tra alleanze implicite, sguardi non detti e parole pesate che poi danno vita ai veri scontri che lacerano il gruppo. E in questo contesto, ogni eliminazione diventa uno spartiacque.

La tensione cresce anche tra chi si sente al sicuro. Le dinamiche cambiano rapidamente, e il ritorno in onda di mercoledì 28 maggio ci racconta che cosa potrebbe accadere in quest’edizione in cui i ritiri anticipati stanno diventando la normalità. Con Veronica Gentili al timone, che certamente ha saputo stabilire un nuovo equilibrio nella conduzione in Italia e in collegamento con la Playa, il prime time di Canale5 si prepara per la diretta in cui sono attesi nuovi concorrenti. Gli unici, a questo punto, che possono scongiurare una chiusura anticipata.