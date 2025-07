Isola dei Famosi 2025, naufraghi sorpresi dalla tempesta: “Notte tragica”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Paura per i naufraghi all’Isola dei Famosi 2025 a causa di una tempesta che ha sorpreso i concorrenti del reality. Manca ormai pochissimo alla finale dello show, ma le sorprese – a quanto pare – non sono finite. Il maltempo infatti ha colto di sorpresa i naufraghi proprio mentre stavano mangiando, provocando moltissimi danni e regalandogli una notte piena di disagi e nervosismo.

Isola dei Famosi 2025, la tempesta e la paura dei naufraghi

A raccontare la tempesta che ha travolto i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025 durante la notte è stato Jey Lillo. “Stanotte diluvio universale – ha svelato in un confessionale, apparendo visibilmente provato -. Abbiamo passato una notte veramente tragica. Abbiamo fatto il riso in una maniera che non ripeterò mai più nella mia vita. Eravamo sotto il diluvio, ma comunque qualcosa nello stomaco dovevamo metterlo. Pensavo che l’ultima settimana fosse di relax e invece no. Le difficoltà dell’isola ci stanno accompagnando fino all’ultimo giorno”.

Anche Teresanna Pugliese ha spiegato di aver avuto paura, raccontando di una notte trascorsa fra umido e freddo. A poco a poco però la tempesta si è placata e i concorrenti hanno recuperato anche il buonumore. “Siamo riusciti a superare la notte, è stato anche carino dormire tutti insieme”, ha detto alla fine l’ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Chi vincerà l’Isola dei Famosi?

L’Isola dei Famosi 2025 è ormai arrivato alle sue battute finali. Non resta che scoprire chi vincerà il reality condotto da Veronica Gentili e con opinionista in studio Simona Ventura, tornata nello show che ha portato al successo ormai più di dieci anni fa.

Questa edizione del reality è stato segnato da numerosi abbandoni, colpi di scena e liti. Tante le polemiche in studio e sui social, ma anche gli scontri accesi fra i protagonisti del programma. I concorrenti in gara sono ancora sei: Teresanna Pugliese, Cristina Plevani, Mario Adinolfi, Jey Lillo, Loredana Cannata e Omar Fantini.

Ognuno di loro sta tirando in questi giorni le somme dell’avventura vissuta in Honduras. Loredana Cannata è convinta che Mario Adinolfi stia creando una strategia con l’obiettivo di vincere l’Isola dei Famosi 2025.

“Mario è un grande giocatore e vuole vincere – ha detto Loredana -. Ha stretto un bellissimo rapporto con Cristina eppure ha detto a Cristina: “Se vinci tu, rosico”. Lui vuole vincere. Lavora sulla mente di noi giocatori per farci pensare che non vinceremo, che sarà lui a vincere. Insomma, fa una guerra psicologica in cui io non casco”.

Diverso il pensiero di Teresanna Pugliese che ha raccontato di aver cambiato idea riguardo Adinolfi. “Ho capito che Mario non era quello che avevo percepito”, ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne che in passato si era scontrata spesso con il politico.

“Teresanna puoi farla avvampare con poco e io sono fuoco di natura, senza fuoco non c’è vita sulla spiaggia e sull’Isola – ha detto Adinolfi, parlando delle discussioni nate soprattutto all’inizio della sua permanenza in Honduras -. Io trovo più semplice andare d’accordo con chi è diverso da me, proprio perché trovo l’incastro interessante”.