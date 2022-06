Isola 2022, l’ultimo desiderio dei naufraghi per la finale

Fonte: IPA “Isola 2022”, naufraghe in bikini: sempre più belle (a un passo dalla finale)

Tre mesi, tanto è durata l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Ora il gruppo di naufraghi sta per affrontare la finale per scoprire chi vincerà il reality show. Qualche numero di quella che è stata l’edizione più lunga: 31 i naufraghi che si sono avvicendati nella trasmissione, 25 le puntate in diretta che sono andate in onda su Canale 5, sei i finalisti tra cui verrà decretato il vincitore o la vincitrice dell’Isola 2022. E non manca un ultimo desiderio dei naufraghi per la finale. A raccontarlo sono stati proprio loro.

Isola 2022, i finalisti e l’ultimo desiderio

A contendersi la vittoria dell’Isola 2022 saranno Carmen Di Pietro; Luca Daffré, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani. Tra loro, infatti, ci sarà il vincitore di questa edizione del survival show. In attesa della puntata che andrà in onda, come nel 2021, da Cayo Cochino, alcuni dei sei hanno espresso un ultimo desiderio che sperano si possa realizzare proprio in occasione della finale.

In particolare sono state le tre donne, durante una chiacchierata, a far sapere cosa vorrebbero di più. E se ci si riflette bene è abbastanza scontato: infatti dopo mesi di cibo razionato, il sogno è quello di mangiare qualcosa di gustoso e abbondante.

Una chiacchierata tra Carmen Di Pietro, Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger, che è stata condivisa sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, ha svelato l’ultimo desiderio, un po’ diverso per ognuna di loro.

Marialaura De Vitis ha affermato: “Speriamo che lo spirito dell’Isola, prima di andare in letargo, ci porti la pizza con le patatine fritte che avevamo chiesto per fare la cena finale”. Le ha fatto eco Carmen Di Pietro che ha spiegato che andrebbe bene ogni cosa proponendo polpette o spaghetti. Mercedesz Henger ha ribadito che vorrebbe anche lei pizza con patatine fritte, aggiungendo: “Gli spaghetti te li sei già magnati 800 volte”, riferendosi alla Di Pietro. Alla fine la speranza è una: che ai naufraghi venga consegnata una pizza a testa con patatine.

“Io credo nello spirito dell’Isola e nella sua benevolenza”, ha concluso Mercedesz Henger.

Non ci resta che attendere, per scoprire se lo “spirito” dell’Isola accontenterà il desiderio delle tre naufraghe.

Isola 2022, verso la finale del reality show

Sei i concorrenti che si sfideranno per la finale: tutto è ancora da scrivere soprattutto dopo il ritiro di Edoardo Tavassi senza dubbio tra i naufraghi che avevano più possibilità di ottenere la vittoria. Il montepremi finale ammonta a 100 mila euro, ma di questi soldi solo una parte andrà al vincitore, infatti il resto verrà dato in beneficenza.

Ogni naufrago ha compiuto il proprio percorso nel reality, ma solamente Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro hanno preso parte a tutta l’edizione. Gli altri finalisti sono entrati successivamente. Dai primi di aprile Nick Luciani, da un mese dopo circa Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. L’ultimo arrivato è stato Luca Duffrè, che è sbarcato in Honduras il 16 maggio. Un’edizione segnata anche dai ritiri per motivi di salute come quello di Marco Cuocolo che ha perso 23 chili e ha scoperto di doversi operare, oppure di Edoardo Tavassi che – a causa di un brutto infortunio – è stato costretto a lasciare il gioco, ma è diventato uno dei naufraghi più amati di sempre.

E se nella semifinale gli ultimi rimasti hanno potuto finalmente specchiarsi per vedere il loro aspetto, con varie reazioni, chissà che lo spirito dell’Isola non li accontenti davvero con una pizza con patatine.