“Isola 2022”, Marco Cucolo: “Ho perso 23 kg, devo operarmi”. E la confessione su Lory del Santo

La finale dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina, ma Marco Cucolo ha già fatto rientro in Italia. La sua avventura nel reality show si è interrotta per dei problemi di salute, come ha raccontato in un’intervista a Fanpage.it. L’ex naufrago ha anche parlato del suo rapporto con Lory Del Santo e delle tensioni che hanno portato alla (quasi) rottura in diretta tv.

Marco Cucolo, l’operazione urgente

Abbandonare l’Isola dei Famosi non era certo l’obiettivo di Marco Cucolo, ma l’ex naufrago si è trovato costretto a lasciare il reality show proprio a un passo dalla finale a causa di problemi di salute che gli hanno impedito di proseguire la sua avventura.

In Honduras ha perso ben 23 chili, passando da 106 a 83 chili, e proprio tra le spiagge di Cayo Cochinos il concorrente ha scoperto di soffrire di calcoli alla cistifellea, condizione che potrebbe pregiudicare il suo futuro. “I medici che mi hanno visitato in Honduras dicono che l’operazione è urgente“, ha raccontato. “Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile”, ha spiegato.

L’alimentazione carente sull’isola ha fatto emergere una condizione che in altre situazioni non avrebbe scoperto: “Dovrò fare questa operazione e poi potrò tornare alla normalità. Ora sono in una situazione rischiosa, devo fare attenzione a quello che mangio, perché se sbaglio sto male”.

Cucolo però, oltre a parlare delle sue condizioni di salute, ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa, criticando la decisione di Mediaset sull’allungamento del reality: “È stato azzardato (…) Dopo il 23 maggio, giorno in cui inizialmente era prevista la finale, sono avvenuti tutti i problemi. Il ritiro di Roger, poi io, poi Edoardo… I concorrenti che c’erano fin dall’inizio sono stati quasi tutti decimati”.

Marco Cucolo, il rapporto con Lory Del Santo (ancora in piedi)

Adesso che il suo percorso all’Isola dei Famosi è finito, Cucolo si è riconciliato anche con Lory Del Santo, che non aveva esitato a lasciarlo in diretta, minacciando di chiudere la relazione per sempre. “Lei non è che si aspettasse di essere difesa nel gioco. La cosa in cui credo di aver sbagliato è non aver detto chiaramente che persona è. Con me è sempre stata onesta, sincera, vera – ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it -. Nelle ultime due settimane era stata presa di mira. Anche se spostava un ramoscello, era fonte di liti. Era diventata la persona che tutti dovevano attaccare. Sei, sette persone, si sono coalizzate tra loro cercando l’appiglio per farla fuori. Io sarei dovuto intervenire”.

Nessun problema all’orizzonte per la coppia, che dovrà però affrontare un periodo di lontananza prima di tornare alla quotidianità. A breve l’attrice infatti partirà per gli Stati Uniti, mentre Marco probabilmente si dovrà sottoporre all’operazione per risolvere i suoi problemi alla cistifellea, tanto che la stessa Del Santo ha previsto che rivedrà il compagno a settembre.”Dipenderà dall’operazione che dovrò fare. Se dovrò stare un mese, un mese e mezzo chiuso in una camera senza poter fare niente, è un conto. Se invece sarà una degenza più breve, ci ricongiungeremo prima”, ha dichiarato.