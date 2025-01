Io Canto Senior, anticipazioni 10 gennaio: il grande ritorno di Gerry Scotti

Gerry Scotti torna in prima serata con "Io Canto Senior" il talent over 45 che celebra la passione per la musica. Scopri i dettagli su giuria, capitani

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti

Da venerdì 10 gennaio in prima serata, Canale 5 accoglie una nuova avventura musicale con Io Canto Senior, il talent show che celebra le voci over 45. Dopo il successo di Io Canto Generation, questa edizione promette emozioni, sfide e racconti di vita straordinari. Alla guida, l’immancabile Gerry Scotti, volto simbolo del programma, pronto a raccontare le storie dei 18 concorrenti che trasformeranno il palco in un mosaico di sogni e passioni.

“Io Canto Senior”: le anticipazioni del 10 gennaio

Io Canto Senior si distingue per la sua formula unica: protagonisti saranno 18 cantanti non professionisti, tutti accomunati dall’amore per la musica. La loro età? Over 45, a dimostrazione che i sogni non hanno scadenza.

Tra casalinghe, impiegati e pensionati, ognuno porterà sul palco la propria storia di vita, resa ancor più speciale dalle note delle canzoni che hanno accompagnato i loro percorsi.

La competizione si articolerà in quattro appuntamenti, sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, dove le esibizioni saranno accompagnate da una live band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Ogni settimana, il programma decreterà un vincitore di puntata e due eliminati, con una giuria d’eccezione composta da Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. A completare il quadro, il giudizio del quinto giudice, Chiara Tortorella, e il voto del pubblico in sala.

Iva, con la sua lunga carriera e il suo carisma inconfondibile, porterà in giuria l’esperienza e la passione che l’hanno resa un’icona della musica italiana. Anche Orietta, amatissima dal pubblico di tutte le età, saprà coniugare la sua simpatia con un occhio attento alle performance dei concorrenti.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

I capitani: stelle pronte a guidare i sogni

Una delle novità più intriganti di Io Canto Senior sono i capitani, grandi nomi della musica che accompagneranno i concorrenti nel loro viaggio. Tra questi, spiccano Fausto Leali, con la sua voce inconfondibile, e Anna Tatangelo, che torna al programma dopo aver incantato il pubblico nelle edizioni precedenti. Al loro fianco, la sensualità di Mietta, il talento internazionale di Lola Ponce, l’energia di Cristina Scuccia, e la dolcezza di Benedetta Caretta, giovane promessa della musica italiana.

I capitani non si limiteranno a sostenere i partecipanti con il loro carisma: li guideranno passo dopo passo, offrendo consigli preziosi e condividendo momenti di backstage ricchi di emozione.

La sfida verso il trionfo

La gara culminerà in una serata finale in cui i 12 concorrenti rimasti si contenderanno il titolo e il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro. Ma il vero premio, come sottolinea Gerry Scotti, è il viaggio: un’avventura che dimostra che non è mai troppo tardi per seguire la propria passione.

A rendere il verdetto ancora più coinvolgente sarà il voto del pubblico in sala, composto da 100 persone, che con le loro preferenze avranno il potere di ribaltare il giudizio della giuria.

Io Canto Senior non è solo un programma: è un inno alla capacità di reinventarsi e vivere la musica come strumento di rinascita. Non resta che accendere la tv e lasciarsi emozionare dai racconti e dalle voci che, ne siamo certi, sapranno toccare il cuore del pubblico.