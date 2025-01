Ascolti tv del 10 gennaio, Bianca Guaccero si scontra con Gerry Scotti

Fonte: Ansa Bianca Guaccero

La serata televisiva del venerdì è dedicata agli show. E il 10 gennaio hanno debuttato su Rai1 Bianca Guaccero e Nek con Dalla strada al palco, mentre su Canale5 Gerry Scotti ha debuttato con Io Canto Senior.

Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero è tornata in prima serata su Rai1 in veste di conduttrice accanto a Nek. Gli ospiti della prima puntata di Dalla strada al palco, show nato da un’idea di Carlo Conti, sono stati Fiorella Mannoia e Al Bano.

Su Canale5 Gerry Scotti ha condotto Io Canto Senior che ha visto sfidarsi 18 concorrenti tutti appassionati di musica. I capitani di questa edizione sono Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta. In veste di giurati confermati Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.

Invece su Rai3 è andato in onda il consueto appuntamento con Farwest dove Salvo Sottile si è occupato dell’eredità Agnelli. Su Rete4 Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero hanno condotto Quarto Grado. Al centro della puntata l’omicidio di Pierina Paganelli e sul caso di Liliana Resinovich.

Su La7 a Propaganda Live gli ospiti in studio della serata sono stati Ficarra e Picone insieme a Toni Servillo. Ecco come sono andati gli ascolti tv del 10 gennaio.

Prima serata, ascolti tv del 10 gennaio: Bianca Guaccero batte Gerry Scotti

Nella serata di ieri, venerdì 10 gennaio, su Rai1 il debutto della quarta stagione di Dalla Strada al Palco, con Bianca Guaccero e Nek, ha interessato 3.003.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 l’esordio di Io Canto Senior ha raccolto 2.205.000 spettatori con uno share del 15.8%.

Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene 780.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 The Transporter incolla davanti al video 1.495.000 spettatori (8%). Su Rai3 Farwest segna 536.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.190.000 spettatori (8.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 968.000 spettatori e il 6.8%. Su Tv8 il ritorno in prima tv free di Cucine da Incubo ottiene 488.000 spettatori con il 2.5% (episodio in replica in seconda serata: 457.000 – 3.1%) e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 448.000 spettatori con il 2.4% (replica in seconda serata: 261.000 – 2%).

Access Prime Time, dati del 10 gennaio

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.636.000 spettatori (23.5%), mentre Affari Tuoi raduna 5.832.000 spettatori (28.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.813.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 474.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.277.000 spettatori con il 6.3%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.203.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.553.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.074.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 1.015.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.673.000 spettatori e l’8.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha interessato 623.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 490.000 spettatori con il 2.4%.

Preserale, dati del 10 gennaio

Su Rai1 il game show L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.087.000 spettatori pari al 21.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.368.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.417.000 spettatori (18.1%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.449.000 spettatori (21.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (514.000 – 3.9%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 421.000 spettatori con il 2.6% nel primo episodio, e 600.000 spettatori con il 3.2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 403.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 566.000 spettatori (3.1%). Su Rai3, le news dei TGR tengono informati 2.338.000 spettatori (13.3%). A seguire l’appuntamento con Blob segna 939.000 spettatori (5.0%) e Via dei Matti n.0 sigla 911.000 spettatori (4.7%).

Su Rete4 la soap spagnola La Promessa interessa 862.000 spettatori (4.6%). Su La7 il game show di Flavio Insinna Famiglie d’Italia raduna 304.000 spettatori pari al 2.0%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 336.000 spettatori (2%) e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 485.000 spettatori con il 2.7%.