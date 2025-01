Io Canto Senior, anticipazioni 17 gennaio: chi si esibirà nella seconda puntata

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Torna stasera in tv Io Canto Serior con una nuova puntata: il talent, sull’impronta della classica versione che noi tutti conosciamo ma dedicato a coloro che nella vita per una ragione o per un’altra si sono visti costretti ad abbandonare il sogno di emergere nel mondo dello spettacolo, è destinato agli over quarantacinque. La variante Senior offre infatti a uomini e donne la preziosa opportunità di scendere in pista e, microfono e grinta alla mano, di cimentarsi con le proprie canzoni del cuore. Cosa ci riserverà la puntata del 17 Gennaio? Non resta che scoprirlo.

Io Canto Senior: cosa succederà nella seconda puntata

Condotto da Gerry Scotti e previsto per oggi in prima serata, va in onda come da promessa Io Canto Senior con la seconda puntata della stagione. Con lo straordinario appoggio di un cast stellare tra capisquadra e giudici, la prima del 2025 ha visto trionfare Saba De Rossi, la quale ha saputo conquistare il pubblico e la giuria, e dire addio al programma Michela Ricoveri e Rosanna Cestaro.

Completavano poi il podio Anna Paola Andreini e Angelo Aliano, seguiti da Emiliano Curioni, Pino Minio e Caterina Arena: tutti loro avranno il piacere di esibirsi nuovamente questa sera durante lo show, nel tentativo di coinvolgere emotivamente il pubblico in studio e a casa.

Il programma metterà il rilievo anche stavolta il talento musicale over quarantacinque regalando a cantanti non professionisti la grande occasione di esibirsi su di un palco prestigioso, ovviamente sempre accompagnati dalla live band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

A sostegno dei coraggiosi partecipanti, mettendo a piena disposizione la propria esperienza e dispensando consigli, saranno ancora i capitani Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta. La giuria invece sarà sempre composta da note personalità della musica e dello spettacolo quali Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, affiancati da Chiara Tortorella, speaker di R101, a ricoprire il ruolo di quinto giudice.

Nemmeno stavolta mancheranno sorprese particolarmente emozionanti, a sfiorare le corde più intime del cuore dei talenti in gara. Nel corso della puntata verrà poi progressivamente stilata, al termine di ogni sfida, la classifica finale a decretare il vincitore e i due concorrenti eliminati di turno. La decisione finale si baserà su una combinazione di voti: quelli della giuria, del quinto giudice e del pubblico presente in studio, composto da ben cento persone.

Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 per scoprire i nomi che entreranno a far parte dei 12 artisti che approderanno alla finale, sfidandosi a colpi di musica per il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro.

Dove e quando vedere la seconda puntata di Io canto Senior

E, per chi ancora si stesse chiedendo come e quando vedere la seconda puntata, ecco i dettagli: l’attesissimo secondo appuntamento con Io Canto Senior va in onda stasera, venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 21.20 su Canale 5. La trasmissione sarà come sempre contemporaneamente disponibile in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove si potrà tranquillamente recuperarne la visione anche in un secondo momento.