Fonte: IPA Gerry Scotti

La semifinale di Io Canto Senior promette di essere una serata davvero speciale. L’appuntamento con il talent show dedicato agli over 45 è per il 24 gennaio in prima serata su Canale5 e la guida è sempre la sua, quella di Gerry Scotti, che l’11 febbraio debutta sul palco del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti e Antonella Clerici nelle vesti di co-conduttore.

Io Canto Senior, le anticipazioni del 24 gennaio

La domanda è solo una: chi saranno i 12 talenti che conquisteranno un posto nella grande finale? La semifinale è il momento decisivo, e lo schema di gara rimane lo stesso: sfide dirette tra i concorrenti, con l’obiettivo di convincere giuria e pubblico per guadagnare l’accesso all’ultima fase del programma.

Nella scorsa puntata, abbiamo assistito alla splendida vittoria di Alessandro Rea, che ha saputo conquistare tutti grazie alla sua voce che l’ha portato a un passo dalla realizzazione del suo sogno. Purtroppo, però, la gara ha anche i suoi momenti difficili, e per Alberico Lombardi e Silvia Siragusa, il sogno si è infranto a un passo dalla semifinale. Ma lo show va avanti e venerdì sera si riparte con nuovi scontri diretti e tante sorprese.

I concorrenti ancora in gara, e che quindi possono giocarsi uno dei 12 posti in semifinale, sono:

Alessandro Rea 47 anni;

Angelo Aliano 59 anni;

Anna Paola Andreini 78 anni;

Caterina Arena 51 anni;

Cristina Di Meo 60 anni;

Emiliano Curioni 55 anni;

Filomena Migliaccio 49 anni;

Gabriele Paolucci 44 anni;

Gabriella Bonino 51 anni;

Giorgio Primicerio 67 anni;

Giorgio Zuccolo 70 anni;

Massimo Gentili 60 anni;

Pino Minio 64 anni;

Saba De Rossi.

La squadra di Io Canto Senior

Anche in questa puntata, i concorrenti non saranno soli. Al loro fianco ci saranno i mitici capitani, veri e propri pilastri di esperienza e supporto. Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta accompagneranno i loro “protetti” in ogni performance, con consigli, energia e, quando serve, anche una spinta motivazionale per superare la tensione del palco che provano anche i loro coach, nonostante gli anni di carriera.

In giuria, invece, ritroviamo un quartetto d’eccezione: Iva Zanicchi, fresca ottantacinquenne, la dolcissima Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Ma attenzione, perché c’è anche un quinto giudice, la speaker radiofonica Chiara Tortorella, che con il suo voto potrà fare la differenza. E come dimenticare il ruolo del pubblico presente in sala, composto da cento persone, pronte a ribaltare qualsiasi verdetto con il voto espresso per portare i concorrenti in finale.

La musica dal vivo è il cuore pulsante di Io Canto Senior. Le esibizioni dei concorrenti sono accompagnate dalla straordinaria live band, diretta con maestria dal maestro Valeriano Chiaravalle. Ogni nota, ogni arrangiamento e ogni performance sono pensati per esaltare al massimo il talento dei concorrenti, creando quell’atmosfera che ha contribuito alla buona riuscita del programma.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata di Io Canto Senior è trasmessa il 24 gennaio su Canale5 e in contemporanea sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie decine di commenti.