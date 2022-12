Ilaria D’Amico, il dolore ancora vivo per la scomparsa della sorella Catia

Fonte: IPA Ilaria D'Amico

È un dolore che non va via quello della scomparsa della sorella di Ilaria D’Amico, che, ospite della trasmissione La Confessione di Peter Gomez, le ha rivolto un messaggio struggente con la voce rotta dalle lacrime.

Non è la prima volta per la conduttrice si lascia andare all’emozione parlando della sorella Catia, venuta a mancare il 5 settembre 2020, a 59 anni, per un tumore all’intestino diagnosticato nel gennaio del 2019.

Ilaria D’Amico, il messaggio struggente alla sorella Catia

Ospite del programma La Confessione, Ilaria D’Amico ha avuto modo di raccontarsi a 360 gradi, parlando della sua carriera, dell’amicizia con Gianluca Vialli, dell’amore con Gigi Buffon e di un percorso lavorativo che le ha regalato grandi soddisfazioni. Al termine dell’intervista però Peter Gomez le ha chiesto di dedicare un pensiero alla sorella Catia, scomparsa due anni fa a causa di un cancro all’intestino che l’ha strappata via troppo presto dalla sua famiglia.

Un gesto, quello del conduttore, che ha colto alla sprovvista la D’Amico, che in preda alla commozione ha rivolto parole toccanti alla sorella che non c’è più. “Cara Catia, noi ci parliamo spesso e tu sai che le cose che io ti ho promesso le manterrò tutte. E vigilerò”, ha detto con la voce rotta dalle lacrime. “Parlo talmente tante volte con te che non ho bisogno di farti delle confessioni ulteriori. Sono più le volte che ti chiedo di occuparti di noi, ma sappi che io mi occupo di noi… E di lei”, ha detto commossa riferendosi chiaramente ad Alessandra, la figlia di sua sorella, che aveva definito “la nostra gioia, fonte di positività” in un’intervista a Verissimo.

Ilaria D’Amico, un dolore che non va mai via

Il dolore per la perdita della sorella maggiore è insuperabile per Ilaria D’Amico, che più di una volta ne ha parlato pubblicamente. Lo aveva fatto al settimanale F, a distanza di un mese dalla morte di Catia, raccontando il suo lutto e tutto quello che questo drammatico evento ha comportato nella sua vita.

“Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino”. Così ha avuto inizio il calvario di una donna che, a detta di Ilaria, “era la persona più sana del mondo”. Da allora la sua vita è inevitabilmente cambiata: “Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. Oggi dò meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia”.

La conduttrice aveva parlato della sua sofferenza e della sua terribile perdita anche a Verissimo. Con la sorella maggiore c’erano ben 12 anni di differenza, ma un affetto immenso. “Abbiamo vissuto una vita insieme nelle nostre differenze, e poi l’ultima parte di cammino l’abbiamo percorsa insieme, attaccate, scambiandoci le forze reciprocamente”, aveva raccontato nel salotto di Silvia Toffanin.

La sorella maggiore è sempre stata il suo punto di riferimento, una donna buona, generosa, grande combattente che si è sempre occupata della sua famiglia, anche quando la malattia aveva preso il sopravvento: “Era la base a cui tornare, la persona che è lì per te“.