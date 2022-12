Flop negli ascolti, Tapiro d’Oro a Ilaria D’Amico: “Buffon? Tifa per me”

Fonte: IPA L'attapirata Ilaria D'Amico

Diciamoci la verità: la trasmissione di Ilaria D’Amico, Che c’è di nuovo, poteva dare qualche soddisfazione in più alla stessa conduttrice e a Rai 2 dove il programma va in onda ogni giovedì in prima serata.

Purtroppo, però, il buongiorno si vede spesso dal mattino e sin dalla primissima puntata della trasmissione di attualità condotta dalla D’Amico sulla seconda rete nazionale (che ha esordito lo scorso 27 ottobre) gli ascolti, e il conseguente share, non l’hanno premiata.

Il programma, infatti, ha iniziato volando molto basso, con 2,2% di share e al secondo appuntamento ha ottenuto il minimo storico del 1,7% con soli 299 mila spettatori collegati.

Il Tapiro d’oro a Ilaria D’Amico, ma per fortuna c’è Buffon

I diversi appuntamenti di Che c’è di nuovo sono andati via via leggermente migliorando ma, a conti fatti, purtroppo la trasmissione è risultata essere di fatto un flop, almeno per quanto riguarda l’affezione del pubblico da casa.

In molti hanno dato la colpa alla concorrenza spietata che il giovedì sera impazza alla stessa ora sugli altri canali. Va sottolineato, infatti, che la bella Ilaria D’Amico ha dovuto, fino a due settimane fa, lottare con il Grande Fratello Vip (che andava in onda in prime time anche il giovedì sera su Canale 5), con fiction del calibro di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso e con altri programmi di attualità che hanno un bacino d’utenza abbastanza solido, come Piazzapulita e Dritto e rovescio.

Proprio in virtù dell’ormai palese flop di Che c’è di nuovo, Ilaria D’Amico si è “guadagnata” un Tapiro d’oro (il quinto della sua carriera) la cui consegna va in onda nella puntata del 2 dicembre di Striscia la notizia.

Ovviamente la conduttrice prenderà dalle mani di Valerio Staffelli la buffa statuetta e durante l’incontro con il tapiroforo per eccellenza proverà a giustificare il (non) successo del programma.

“Io vorrei rimanere, dato che sono stata chiamata per questo progetto” – ha difatti affermato durante la consegna del Tapiro la conduttrice – “avete mai visto un nuovo programma di informazione, su una rete che deve riaffermarsi anche negli ascolti, che pronti via fa boom? Ci vuole tempo per farlo crescere”.

Nell’accettare con ironia l’anti-premio di Staffelli, Ilaria D’Amico ha anche smentito prontamente i rumor sull’imminente chiusura di Che c’è di nuovo – “Le informazioni che ho io sono di assoluta tranquillità” – ma anche sulla presunta crisi con il compagno Gigi Buffon: “Gigi fa il tifo per me: io e lui andiamo d’accordissimo”.

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la notizia

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: otto anni d’amore

Di tanto in tanto, come spesso capita a coppie di famosi, anche Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono oggetto di gossip che parlano di aria di crisi. Eppure i due, che qualche tempo fa sono stati paparazzati insieme a Venezia tra baci e abbracci, sembrano di fatto più uniti che mai.

L’amore tra l’ex portiere dell’Italia e la conduttrice è sbocciato nel 2014 (e pare che lui abbia tradito proprio con la D’Amico l’ex moglie Alena Seredova) e benché non ci sia ancora aria di nozze, la relazione è stata più che consolidata dalla nascita di due figli, Leopoldo e Mattia.

Quella della D’Amico e di Buffon, inoltre, è una tenace famiglia allargata che comprende anche i figli avuti dai due durante le precedenti relazioni: Davide Lee, Louis Thomas e Pietro.